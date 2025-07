Vogt kehrt nach Bochum zurück

IMAGO/Michael Taeger/SID/IMAGO/Michael Taeger

Kevin Vogt im Trikot von Union Berlin

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Innenverteidiger Kevin Vogt verpflichtet. Der 33-Jährige kommt vom Bundesligisten Union Berlin und unterschreibt beim Absteiger einen Vertrag bis 2027. Das gaben die Bochumer am Montag bekannt. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Vogt kehrt damit rund 13 Jahre nach seinem Abschied an die Castroper Straße zurück. Der gebürtige Bochumer durchlief ab 2004 das Nachwuchsleistungszentrum des VfL und debütierte 2009 in der Bundesliga. Es folgten Stationen in Augsburg, Köln, Hoffenheim, Bremen und Berlin. Insgesamt absolvierte Vogt bislang 353 Spiele in der Bundesliga.

"Es ist schon etwas Besonderes, nach Bochum und zum VfL zurückzukehren. Für den Medizincheck bin ich durch mein altes Viertel gefahren, kenne dort jede Straße", schwärmte Vogt. VfL-Geschäftsführer Sport Dirk Dufner sagte: "Kevin Vogt verpflichten zu können bedeutet einen enormen Qualitätsgewinn für unser Team. Kevin wird uns mit seiner Erfahrung und seinen technischen Fähigkeiten helfen. Wir erwarten, dass er als Führungsspieler vorangeht."