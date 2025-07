Steffen-Start bei Werder: "Aufgeregt bin ich nicht"

Imago/Kokenge/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Horst Steffen trainiert Werder Bremen

Auftakt für Horst Steffen: Der neue Trainer von Werder Bremen ist mit seinem Team in die Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison gestartet. Am Montag stand die erste öffentliche Einheit an, am Samstag folgt der erste Test beim Oberligisten FC Verden 04.

"Das erste Training bei einem neuen Verein ist natürlich besonders, aufgeregt bin ich aber nicht, weil ich das ja schon kenne", sagte Steffen: "Die Jungs haben heute wieder den Ball am Fuß, es wird um die Offensivideen gehen, die wir haben. Ein neuer Trainer ist auch von Neugierde begleitet, wir geben von der ersten Sekunde unser Bestes."

Das Team des 56-Jährigen steht noch nicht komplett. Bislang haben die Grün-Weißen in Abwehrspieler Maximilian Wöber vom englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United einen Neuzugang vorgestellt. Der Österreicher ist für ein Jahr ausgeliehen.

Bei den Abgängen hat sich mehr getan: Milos Veljkovic (Roter Stern Belgrad), Oliver Burke (Union Berlin), Anthony Jung (SC Freiburg), Derrick Köhn (Galatasaray), André Silva (RB Leipzig) und Issa Kaboré (Manchester City) gehören nicht mehr zum Kader, der vom 22. bis 1. August ein Trainingslager im Zillertal abhält.