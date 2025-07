Köln-Youngster vor Leih-Abschied?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Jaka Potocnik (l.) könnte den 1. FC Köln in diesem Sommer verlassen

Der 1. FC Köln ist an diesem Montag offiziell in die neue Saisonvorbereitung gestartet. Der slowenische Youngster Jaka Potocnik fehlte dabei noch, befindet er sich nach seiner U19-EM-Teilnahme doch noch im Sonderurlaub. Womöglich wird er aber gar nicht mehr in diesem Sommer ans Geißbockheim zurückkehren.

Wie es nämlich in einem jüngsten Medienbericht heißt, denkt der 1. FC Köln aktuell über ein Leihgeschäft mit dem 20-Jährigen nach, der in der abgelaufenen Spielzeit vor allem in der zweiten Mannschaft in der viertklassigen Regionalliga West zum Einsatz kam.

Laut der Fachzeitung "Reviersport" soll Jaka Potocnik beim Drittligisten Rot-Weiss Essen derzeit hoch im Kurs stehen. Wie es in dem Medienbericht heißt, bekundet der Klub aus dem Ruhrgebiet derzeit konkretes Interesse an einem Leihgeschäft mit dem Stürmer.

Der slowenische Junioren-Nationalspieler kam bereits im Sommer 2022 als junges aufstrebendes Stürmertalent aus Ljubljana zu den Domstädtern, hat derzeit noch einen laufenden Profi-Vertrag bis 2027 beim Effzeh. In der abgelaufenen Spielzeit 2024/2025 spielte er im Profi-Kader allerdings noch keine große Rolle.

Potocnik-Transfer war vor dreieinhalb Jahren folgenschwer

Potocnik wurde lediglich einmal für einen knapp 15-minütigen Kurzeinsatz in der Hinrunde beim spektakulären 4:4-Unentschieden gegen den Karlsruher SC eingewechselt.

In der zweiten Mannschaft der Kölner war er mit neun Treffern in 24 Einsätzen ein wesentlich größerer Faktor. Nun könnte er eine Spielklasse höher in der 3. Liga seine Einsatzzeiten bekommen, sollte es tatsächlich zum Leihgeschäft mit RW Essen kommen.

Der Transfer Potocniks hatte im Januar 2022 für große Aufmerksamkeit gesorgt, da der 1. FC Köln anschließend mit einer Transfersperre belegt worden war. In diesem Sommer dürfen die Rheinländer wieder ohne Einschränkungen auf dem Transfermarkt agieren.