Bayern-Kollegin Harder leidet mit verletzter Gwinn

Pernille Harder spielt mit Gwinn beim FC Bayern

Auch Dänemarks Fußball-Star Pernille Harder fühlt mit ihrer am Knie verletzten Bayern-Teamkollegin Giulia Gwinn.

"Es tut mir sehr leid für Giuli. Ich wünschte, sie würde morgen spielen", sagte Harder vor dem EM-Gruppenspiel gegen Deutschland am Dienstag (18:00 Uhr/ARD und DAZN) in Basel: "Es ist traurig, dass sie das Turnier verpasst."

Für das DFB-Team sei der Ausfall der Kapitänin mit einer Innenbandverletzung am linken Knie "ein Verlust, Giuli ist eine großartige Spielerin, sie wird ihnen fehlen - aber sie haben noch viele gute Spielerinnen", betonte Harder.

Vor dem Duell im St. Jakob-Park muss die 32-Jährige ihren Nationaltrainer Andrée Jeglertz aber nicht mit Insider-Informationen über die DFB-Nationalspielerinnen aus München füttern. "Ich habe gerade nicht so viel Kontakt mit ihnen. Ich weiß viel über sie, aber jeder weiß, was eine Klara Bühl gut kann", meinte Harder, "da muss ich nicht viel sagen. Also weiß ich nicht, ob es ein Vorteil ist, dass ich sie kenne. Ich freue mich einfach, sie zu sehen."

Zudem erwartet die Torjägerin eine "tolle Atmosphäre" im ausverkauften Stadion. "Es ist super, dass so viele Menschen kommen. Es werden viele Deutsche sein, aber wir werden uns auf die Dänen konzentrieren." Nach DFB-Angaben wurden fast 16.000 Tickets für die Partie an deutsche Fans verkauft.

Dänemark, Vize-Europameister von 2017, steht nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Schweden in der Gruppe C unter Zugzwang, die DFB-Auswahl hatte am vergangenen Freitag mit 2:0 gegen Polen gewonnen.