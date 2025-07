Emotionaler Müller-Abschied von der Säbener Straße

IMAGO/Andrey Heuler / M.i.S.

Nach der Niederlage gegen Paris St. Germain endete die Zeit von Thomas Müller beim FC Bayern

Zwei Tage nach dem Viertelfinal-Aus bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA gegen Paris Saint-Germain ist der FC Bayern in die Heimat zurückgekehrt und in München angekommen. Für Vereinslegende Thomas Müller ging es nach der Landung noch ein letztes Mal an die Säbener Straße.

Nun ist der Abschied endgültig! Thomas Müller stattete seiner jahrelangen sportlichen Heimat am Montag noch einen letzten Besuch ab und verabschiedete sich emotional von "seinem" Trainingsgelände.

"Hi Leute! Ein letztes Goodbye an meinen Trainingsplatz! Ein letztes Goodbye an meine Umkleidekabine! Es war ein Vergnügen, es war eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen. Jetzt ist es Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen", sagte der 35-Jährige in einer Videobotschaft auf Instagram in englischer Sprache.

Nach knapp 17 Jahren als Profi des FC Bayern hatte Thomas Müller keinen neuen Vertrag mehr beim deutschen Rekordmeister erhalten und wird seine aktive Karriere nun wohl woanders ausklingen lassen. Wo es den Weltmeister von 2014 genau hinziehen könnte, ist noch immer unklar. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll aber der MLS-Klub Los Angeles FC als einer der Favoriten auf eine Müller-Verpflichtung gelten.

Müller wurde mit dem FC Bayern 13 Mal deutscher Meister

"Ich bin glücklich darüber, was ich für Erfahrungen machen durfte und wie viele großartige Leute ich getroffen habe in dieser Fußball-Bubble. Jetzt ist es Zeit 'Auf Wiedersehen' zu sagen. Ich wünsche euch allen das Beste!", meinte Müller in seiner letzten Video-Ansprache in Richtung der Bayern-Fans vom Trainingsgelände, welches so viele Jahre lang seine sportliche Heimat gewesen war.

Thomas Müller hat im Trikot des FC Bayern 13 Mal die deutsche Meisterschaft, zweimal die Champions League und sechsmal den DFB-Pokal gewonnen. Er gilt damit neben Toni Kroos als erfolgreichster Spieler der deutschen Fußball-Geschichte.