Verletzungsschreck beim ersten Werder-Training

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Horst Steffen (2.v.l.) beobachtet, wie Marvin Ducksch das erste Training der Vorbereitung abbrechen muss

An diesem Montag ist Werder Bremen in die Saisonvorbereitung für die kommende Bundesliga-Spielzeit gestartet. Neu mit dabei war in erster Linie Cheftrainer Horst Steffen, der im Alter von 56 Jahren vor seiner ersten Saison als Erstliga-Trainer steht. Steffen musste allerdings schon nach seinem ersten Trainingstag bei Werder einen ersten Schreckmoment verdauen.

Mit Marvin Ducksch musste nämlich der beste Angreifer der letzten Werder-Jahre die erste Übungseinheit bereits vorzeitig abbrechen. Der Mittelstürmer zog sich eine noch nicht näher definierte Wadenverletzung zu und musste den Trainingsplatz bereits vorzeitig verlassen.

"Es hat in der Wade gezwickt. Das ist nicht schön, das ist nicht erfreulich. Aber wir müssen die genaue Diagnose abwarten", meinte der neue Cheftrainer Horst Steffen dazu nach seinem ersten Arbeitstag auf dem Trainingsplatz.

Der Nachfolger von Ole Werner arbeitete zuvor sieben Jahre erfolgreich bei der SV Elversberg, die er in der abgelaufenen Saison beinahe in die Bundesliga geführt hatte.

Erster Werder-Test am Samstag angesetzt

"Ich habe auch Regionalliga mit Elversberg genossen. Und auch Landesliga mit Kapellen-Erft genossen. Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Trotzdem gab es die Situation, in der ich gedacht habe: Geil, dass ich jetzt Bundesliga-Trainer bin", räumte der frühere Profi von Borussia Mönchengladbach unumwunden ein.

Wann er wieder auf den gebürtigen Dortmunder Marvin Ducksch wird zurückgreifen können, ist noch ungewiss. Der 31-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit 18 Scorerpunkte in 32 Einsätzen gesammelt und galt unter Steffen-Vorgänger Werner als unumstritten in der Bremer Offensive.

Das erste Testspiel des SV Werder wird Ducksch möglicherweise nun verpassen. Dieses ist am 12. Juli ab 15:30 Uhr beim niedersächsischen Oberligisten FC Verden angesetzt.