Matthäus schlägt dem FC Bayern neues Müller-Szenario vor

IMAGO/Andrey Heuler/M.i.S.

Thomas Müller (l.) ist nunmehr vertragslos

Nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala, die er sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) zugezogen hatte, wird der FC Bayern wohl oder übel auf dem Transfermarkt reagieren müssen. Der langjährige Bayern-Spieler Lothar Matthäus hat seinem Ex-Klub dabei eine ganz spezielle Idee vorgeschlagen.

"Ich kenne das Anforderungsprofil von Bayern München nicht, aber für mich wäre es eine sehr sympathische Lösung, Thomas Müller einen Vertrag für die nächsten Monate anzubieten. Ähnlich wie bei mir vor meinem Wechsel nach New York", schrieb Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Müller hat beim FC Bayern keinen neuen Vertrag mehr erhalten, könnte dem deutschen Rekordmeister nun aber übergangsweise noch einmal eine große Hilfe sein, befindet der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Matthäus erinnerte sich dabei noch genau an die Situation, wie sie sich vor über 25 Jahren kurz vor seinem Wechsel in die USA zu den New York Metro Stars dargestellt hatte.

"Damals waren zwei Spieler ausgefallen und ich bin auf Uli Hoeneß zugegangen und habe gesagt: 'Frage doch in New York, ob ich die Vorbereitung in München machen kann. Ich könnte euch in der Liga und vor allem in der Champions League gegen Real Madrid eine Hilfe sein.' Dann hat Uli in New York angerufen und ich stand noch länger bei Bayern unter Vertrag."

Matthäus benennt auch Nkunku als möglichen Bayern-Neuzugang

Ähnlich könnten die Münchner nach Ansicht Matthäus' nun auch bei Thomas Müller verfahren, der als Rekordspieler des Vereins eigentlich bereits verabschiedet wurde und sich selbst am Montag zum vermeintlich letzten Mal als Spieler an der Säbener Straße gezeigt hatte.

Der zweite Name, der nach der schweren Musiala-Verletzung nun noch prominenter beim FC Bayern gehandelt wird, ist Nick Woltemade. "Bayern München hatte schon vor Musialas Verletzung Interesse am Stuttgarter angemeldet. Der Transfer ist dadurch nicht einfacher und nicht billiger geworden, denn jetzt wird auf dieser Position wirklich einer gebraucht. Geld für Woltemade ist da. Ob er am Ende 60, 80 oder 100 Millionen Euro kostet, ist eine Sache zwischen dem FC Bayern und dem VfB", meinte Matthäus, der sich in der Personalie bereits öffentlich mit Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß angelegt hatte.

Als weiteren möglichen Neuzugang benannte der 64-Jährige in seiner Kolumne noch Christopher Nkunku vom FC Chelsea.