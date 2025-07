Zieler-Rückkehr zum 1. FC Köln ist perfekt

IMAGO/Michael Taeger

Ron-Robert Zieler kehrt zum 1. FC Köln zurück

Der einstige Fußball-Weltmeister Ron-Robert Zieler verlässt den Zweitligisten Hannover 96 und kehrt zu seinem Jugend-Verein 1. FC Köln zurück. Das teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Montagabend mit. In Köln erhält der 36-Jährige einen Zweijahresvertrag.

"Ich freue mich sehr, dass wir Ron für den FC gewinnen konnten. Die Gespräche mit ihm waren von Beginn an sehr offen und positiv. Für uns war schnell spürbar, dass er diese sportliche Herausforderung annehmen möchte und zugleich bereit ist, seine Qualitäten und seine große Erfahrung in die Mannschaft einzubringen", sagte Sportdirektor Thomas Kessler: "Ron war ein absoluter Wunschspieler in unserer Kaderplanung und wird als wichtiges Puzzlestück einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten."

Erst im Januar hatte Zieler seinen Vertrag in Hannover bis 2026 verlängert, die Ablöse soll nach Bild-Informationen nun bei rund 200.000 Euro liegen. Zieler wird in Köln zweiter Torwart hinter Marvin Schwäbe.

"In diesem Sommer gibt es einen großen Umbruch. Ich habe mir in dem Zuge viele Gedanken gemacht und viele Gespräche mit den Verantwortlichen geführt", wird Zieler in der Pressemitteilung von Hannover zitiert: "Nun hat der Klub die Möglichkeit, einen wirklich klaren und konsequenten Schnitt zu machen - auch mit Blick auf die Hierarchie in der Mannschaft. Dass sich dann ausgerechnet der 1. FC Köln, mein Jugendverein, vor einigen Tagen bei mir gemeldet und mir ein Angebot mit einer Perspektive über die aktive Karriere hinaus unterbreitet hat, war dann der letzte Baustein, um zu dieser wohlüberlegten Entscheidung zu gelangen."

Zieler stand seit 2019 in Hannover unter Vertrag. In den vergangenen drei Jahren verpasste der Torwart kein Zweitligaspiel, war in der vergangenen Saison mit nur 36 Gegentoren der erfolgreichste Keeper der 2. Liga.

2014 war der gebürtige Kölner als zweiter Ersatztorhüter mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Es ist für ihn bereits die zweite Rückkehr nach Köln: In der Saison 2020/2021 schloss er sich bereits per Leihe dem Klub an.