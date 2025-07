Medien: RB Leipzig fährt Knallhart-Kurs bei Werner

IMAGO

Timo Werner hat bei RB Leipzig angeblich keine Zukunft mehr

57 Länderspiele, in denen er satte 24 Tore geschossen hat, 102 Tore in 257 Bundesliga-Spielen für den VfB Stuttgart und RB Leipzig toppen zudem nur 52 Spieler in der Geschichte des deutschen Fußball-Oberhauses: Mit gerade einmal 29 Jahren befindet sich die Karriere von Timo Werner allerdings in einem irren Sinkflug.

Im Sommer 2020 wagte Timo Werner den nächsten, durchaus logischen Schritt, verließ RB Leipzig und schloss sich für mehr als 50 Millionen Euro dem FC Chelsea an. In London wurde der Torjäger allerdings nur bedingt glücklich - und kehrte nach zwei Jahren zurück in den Schoß der Sachsen.

Wirklich enttäuschte der deutsche Ex-Nationalspieler nicht, die extrem hohen Erwartungen an seine Person konnte er jedoch auch nicht erfüllen, was dazu führte, dass Leipzig ihn im Januar 2024 für eineinhalb Jahre an Tottenham Hotspur auslieh. In Reihen der Spurs zeigte die Formkurve allerdings endgültig steil bergab: Werner war selten mehr als Joker, sammelte nur wenige Torbeteiligungen (4 in 27 Spielen 2024/25) und musste daher im Anschluss an die Leihe zurück zu den Roten Bullen.

Dort, so will die "Bild" erfahren haben, hat man dem Stürmer angeblich die Pistole auf die Brust gesetzt.

RB Leipzig will Werner angeblich nicht mehr einsetzen

Sollte er den Verein nicht verlassen, wird er sein letztes Vertragsjahr schlicht aussetzen müssen. Nicht einmal Einsätze in Testspielen soll man dem gebürtigen Stuttgarter, der mit rund zehn Millionen Euro zu den Topverdienern zählen soll, in Aussicht gestellt haben.

Im Raum stand zuletzt immer wieder ein Engagement in der US-amerikanischen MLS bei den New York Red Bulls, der Schwesterklub der Leipziger soll allerdings "nur" vier Millionen Euro pro Jahr bieten, Werner diese Offerte abgelehnt haben.

Ein Schritt, den man dem Offensivspieler natürlich kaum verübeln kann, ein Verbleib in Leipzig wiederum dürfte Werner zumindest sportlich eher schaden.