FC Bayern schon mit Markus Krösche einig?

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

SGE-Manager Markus Krösche wird von Mario Basler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Während sich der FC Bayern auf dem Transfermarkt schwer tut und Sportvorstand Max Eberl immer mehr unter Druck gerät, hat der Ex-Münchner Mario Basler mit Aussagen über Markus Krösche aufhorchen lassen. Laut dem heutigen TV-Experten ist sich der deutsche Rekordmeister mit dem Frankfurter Erfolgsmanager sogar schon einig.

Seit 2021 zieht Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt die Fäden als Sportvorstand. In dieser Zeit gewannen die Hessen die Europa League (2022), standen im DFB-Pokalfinale (2023), zogen bis ins Achtelfinale der Champions League ein und verbesserten sich in der Bundesliga Jahr um Jahr, so dass in der abgelaufenen Saison der Einzug in die Königsklasse über Platz drei erreicht wurde.

Abseits vom Sportlichen zeichnete sich Krösche für zahlreiche Top-Transfers verantwortlich. In diesem Sommer wurde er vom Magazin "11Freunde" als "Manager der Saison" ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass Spitzen-Vereine wie der FC Bayern Krösche längst auf dem Radar haben. Immer wieder wurde er in der Vergangenheit in München gehandelt.

Doch laut dem ehemaligen FCB-Profi Mario Basler ist es derzeit ganz heiß um Krösche und die Bayern, womit es auch eng werden dürfte für den aktuellen Sportvorstand des Rekordmeisters.

"Ich glaube, dass Max Eberl nächstes Jahr ein Problem kriegen wird. Also ich möchte das nicht alles auf Max Eberl schieben. Aber die Transferpolitik ist natürlich schon ein bisschen chaotisch beim FC Bayern. Man will Spieler, die kriegt man dann nicht, die gehen dann lieber woanders hin und, und, und", legte Basler in seinem Podcast "Basler ballert" den Finger in die Wunde und fügte an: "International hat es auch nicht so richtig funktioniert. Man ist da nicht besonders zufrieden."

Er habe "aus verschiedenen Kreisen gehört, dass man schon so gut wie sicher mit Markus Krösche so ein bisschen einig sein soll für die neue Saison", verriet der 56-Jährige und setzte hinzu: "Mal ganz langsam, ganz dezent wollte ich das mal so in den Raum stellen."

"Dass man da beim FC Bayern nicht zufrieden ist, ist klar

Krösche mache einen "geilen Job" bei der Eintracht, derweil sei man beim FC Bayern unzufrieden, wie die letzten Transferfenster liefen.

"Es hat nicht ausschließlich etwas mit Max Eberl zu tun. Das ging ja vorher schon mit Kahn und mit Salihamidzic los. Ein bisschen hat es da angefangen, es werden große Gehälter bezahlt, lange Verträge gemacht ...", rechnete Basler vor und nannte konkret Spieler wie Sacha Boey oder Bouna Sarr.

"Der Boey, wer auf den gekommen ist ...! Galatasaray hat sich gefreut über die 30 Millionen. Oder auch Sarr. Das war ja auch ein 30-Millionen-Paket. Der hat, glaube ich, 15 Sekunden gespielt. Dass man da beim FC Bayern nicht zufrieden ist, ist klar", sagte Basler.