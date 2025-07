Schnappt City dem BVB den nächsten Spieler weg?

IMAGO/MARIUS SIMENSEN

Sverre Nypan steht vor einem Wechsel

Schon seit Monaten ist Norwegen-Talent Sverre Nypan ein Thema bei Borussia Dortmund. Im vergangenen Winter schwirrte der Name durch die Strobelallee. Macht jetzt aber wieder Manchester City einen Strich durch die Rechnung?

Das norwegische Ausnahmetalent Sverre Nypan galt bei Borussia Dortmund eigentlich als erste Alternative, falls der erhoffte Transfer von Rayan Cherki (Olympique Lyon) platzt.

So kam es dann auch: Der Franzose wäre zweimal beinahe bei den Westfalen gelandet. Die Verhandlungen scheiterten aber an den hohen Ablöseforderungen von dem französischen Klub Olympique Lyon. Anfang Juni wechselte der 24-Jährige dann zu Manchester City in die Premier League - für 42,5 Millionen Euro.

Schnappen die Cityzens dem BVB nun erneut einen Spieler vor der Nase weg?

Bei Rosenborg BK aus Trondheim erzielte Nypan in der Eliteserien in 62 Partien 14 Tore und lieferte acht Assists.

ManCity funkt wieder dazwischen

Aber auch City mischt auch im Poker um den 18-Jährigen mit. 15 bis 20 Millionen Euro ruft Trondheim für das Offensivjuwel auf. Ein Abschied in diesem Sommer deutet sich an.

Das Arbeitspapier von Sverre Nypan bei seinem Heimatverein ist noch bis Ende 2026 gültig.

Laut "Bild" spricht neben dem möglichen Gehaltssprung bei City auch die Aussicht auf einen Ex-BVB-Spieler als Kollegen für einen Wechsel zu City. Dort spielt bekanntlich Norwegen-Star Erling Haaland, mit dem er bald auch in der Nationalelf spielen will.

City ist indes nicht die einzige englische Mannschaft, die Interesse an Nypan zeigt. Auch Aston Villa hat den Hut in den Ring geworfen.

Die Zeichen verdichten sich, dass die Dortmunder bei dem großen skandinavischen Talent leer ausgehen. Laut "Bild" schauen sich Sportdirektor Sebastian Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken daher auch schon nach Alternativen um.

In seiner Heimat wird Nypan längst ein Karriereweg wie Martin Ödegaard und Erling Haaland zugetraut. Der Mittelfeldmann hatte im November 2022 mit 15 Jahren, zehn Monaten und 18 Tagen als jüngster Spieler in der Geschichte seines Klubs debütiert.