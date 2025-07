Muslic macht Streichkandidaten neue Hoffnung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Miron Muslic will allen Schalke-Stars eine Chance geben

Bis zum Ende der Transferperiode will der FC Schalke 04 noch einige Spieler abgeben. Es häufen sich die Berichte über mögliche Streichkandidaten. Trainer Miron Muslic will allerdings allen Stars zunächst eine faire Chance geben.

"Ich habe keine Streichliste, mir wurde auch keine vorgelegt", stellte der Cheftrainer des FC Schalke 04 am Montag im Rahmen einer Medienrunde im Trainingslager klar.

Selbst Spieler, die noch vor Wochen ohne Perspektive schienen, könnten unter ihm wieder wichtig werden, deutete Muslic an. Ganz konkret ging er dabei auf die Situation von Flügelflitzer Bryan Lasme ein.

"Viele Jungs haben schwierige Jahre hinter sich, auch Bryan. Wenn man sich ihn anschaut, dann hat er alles, was wir brauchen. Er ist auch fit. Ich bin gespannt, was er zu bieten hat", zeigte sich der Bosnier neugierig.

Kurz zuvor hatte der "kicker" behauptet, dass das Schicksal von Lasme längst besiegelt sei. Der Offensivspieler sei ebenso wie Verteidiger Henning Matriciani nur mit ins Stubaital gereist, um sich dort für einen neuen Klub ins Schaufester zu stellen, schrieb das Fachmagazin.

FC Schalke 04 muss noch Spieler abgeben

Doch Muslic geht wohl tatsächlich ohne Vorurteile ins Spieler-Casting in Österreich. Der Übungsleiter hatte einen XXL-Kader mit 33 Akteuren nach Österreich mitgenommen, um einen "Kennenlernprozess" zu starten.

Entscheidungen über etwaige Spielerverkäufe werde man dann bei Zeiten in aller Ruhe treffen, machte Muslic deutlich. "Da wird noch viel passieren, was Zu- und Abgänge betrifft. Wir haben einen kühlen Kopf, sind überhaupt nicht nervös", merkte er an.

Laut "Sky" ist auf Schalke für die kommende Zweitliga-Saison ein Kader mit rund 22 bis 23 Feldspielern und vier Torhütern geplant. Heißt: Mindestens sechs Spieler werden nach dem Trainingslager noch gestrichen.

Von diesen Entscheidungen hängt auf Schalke vieles ab. Zuletzt kursierten Medienberichte über einen Transferstopp. Demnach können erst wieder neue Stars unter Vertrag genommen werden, wenn vorher andere Spieler gegangen sind.