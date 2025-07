Hertha-Star droht monatelange Zwangspause

IMAGO/O.Behrendt

Pascal Klemens verletzte sich letzten Samstag am Knöchel

Trotz des standesgemäßen 6:0-Siegs im Testspiel beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo ging aus Sicht von Hertha BSC am zurückliegenden Samstag einiges schief. So mussten gleich mehrere Hertha-Akteure verletzt vom Platz. Einem droht nun sogar eine monatelange Zwangspause.

Mit Pascal Klemens und John Anthony Brooks verletzten sich gleich zwei Abwehrspieler von Hertha BSC rund um das Testspiel beim Viertligisten. Während sich Routinier Brooks eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen hat, die ihn aber nicht allzu lange außer Gefecht setzen wird, sieht es bei Innenverteidiger-Kollege Klemens wohl deutlich schlechter aus.

Wie es in einem Bericht der "Bild" heißt, droht dem 20-Jährigen eine Ausfallzeit von mehreren Monaten. Der Saisonstart am 1. August beim FC Schalke 04 soll in jedem Fall außer Reichweite für den Abwehrmann sein, der in der letzten Saison noch überwiegend als Sechser eingesetzt worden war.

"Das ist äußerst unglücklich mit Passi. Wahrscheinlich ist es eine Kapsel-Band-Verletzung. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", hatte Herthas Cheftrainer Stefan Leitl am Samstag nach dem Testspiel beim BFC Dynamo noch gesagt.

Klemens als Hertha-Eigengewächs eigentlich fest eingeplant

Doch mittlerweile soll sich immer deutlicher herauskristallisieren, dass Klemens eine ähnliche Leidensgeschichte droht wie Hertha-Star Fabian Reese. Auch der Flügelstürmer war mit einer komplizierten Sprunggelenksverletzung im letzten Jahr monatelang ausgefallen, hatte sich dabei sogar einer Operation unterziehen müssen.

Wie es im Falle Pascal Klemens noch konkret weitergehen soll, will die medizinische Abteilung der Alten Dame noch festlegen. Das Hertha-Eigengewächs bestritt in den letzten beiden Spielzeiten als Youngster bereits 46 Zweitliga-Partien für Hertha BSC und gilt als eines der Zukunftsgesichter bei dem Hauptstadtklub.