"Ich war fassungslos": Sané reagiert auf Musiala-Schock

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané (r.) und Jamal Musiala spielten bis zuletzt gemeinsam beim FC Bayern

Nach der schweren Verletzung bei der Klub-WM muss der FC Bayern monatelang auf Offensiv-Star Jamal Musiala verzichten. Auch Ex-Mitspieler Leroy Sané leidet mit dem Youngster.

"Es ist so unfassbar bitter, ich war erst einmal fassungslos", sagte Sané im Gespräch mit "Sky" über den Schock-Moment beim Viertelfinale der Klub-WM zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain (0:2).

"Er war gerade erst wieder auf dem Weg, 100 Prozent fit zu werden und dann das. Es tut mir so unendlich leid für ihn. Das ist so ärgerlich", fügte der Sommer-Abgang der Münchner hinzu.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff war Jamal Musiala am Samstag ins Duell mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma gegangen. Der Münchner wurde heftig von den Beinen geholt. Dabei klemmte sein linkes Bein unglücklich ein.

Musiala kugelte sich das Sprunggelenk aus, die Bänder am Knöchel wurden verletzt, zudem brach sich der Nationalspieler das Wadenbein. Am Montag wurde er in der Nähe von München erfolgreich operiert.

FC Bayern lange ohne Jamal Musiala

Auch Sané befürchtete vor dem TV sofort das Schlimmste. "Die Szene sah überhaupt nicht gut aus nach der ersten Wiederholung, da hat man es leider schon erahnen können, dass es wohl eine längere Ausfallzeit geben wird."

"Ich habe ihm direkt bei WhatsApp geschrieben, später haben wir dann auch noch telefoniert", schilderte der Flügelstürmer seine ersten Reaktionen.

Sané hatte den FC Bayern nur wenige Tage vor dem Spiel gegen PSG verlassen. Am 1. Juli heuerte er offiziell bei Galatasaray an. Dort hatte er einen Vertrag unterschreiben, nachdem es mit dem deutschen Rekordmeister zu keiner Einigung über eine Verlängerung gekommen war.

Für den langen Reha-Prozess wünscht Sané seinem Kumpel alles Gute. "Ich hoffe sehr, dass er bald wieder fit ist. Bayern und die Nationalmannschaft brauchen ihn und seine genialen Momente", sagte der 29-Jährige.

Im besten Fall braucht es wohl vier bis fünf Monate, bis Musiala wieder auf dem Platz steht.