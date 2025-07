Fix! VfB verpflichtet Top-Talent

IMAGO/Dusan Milenkovic

Lazar Jovanovic spielt für die serbische U19-Nationalmannschaft

Der nächste Sommer-Transfer des VfB Stuttgart ist fix. Wie die Schwaben mitteilten, wechselt Stürmer Lazar Jovanovic an den Neckar.

Der VfB Stuttgart hat den nächsten Transfer bekanntgegeben. Der 18-jährige Lazar Jovanovic wechselt von Roter Stern Belgrad nach Cannstatt. Das Top-Talent stößt pünktlich zum Vorbereitungsstart zum Bundesligisten.

Jovanovic unterschreibt einen Vertrag bis 2029 und trägt die Rückennummer 45.

Sein Vater ist kein Unbekannter: Milan Jovanovic absolvierte einst 44 A-Länderspiele für Serbien.

"Meine Vorfreude auf die Zeit beim VfB ist groß. Ich werde das erste Mal fernab meiner Heimat für einen Club spielen, das ist etwas ganz Besonderes", sagte Jovanovic nach seinem erfolgreichen Medizincheck. "Ich bin sehr happy, dass ich diesen Schritt machen darf und möchte mich natürlich bestmöglich beim VfB einbringen, mich weiterentwickeln und hoffentlich viele Siege mit meinen Teamkollegen und den Fans feiern."

VfB traut Jovanovic den Schritt in die Bundesliga zu

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth berichtete, dass man Jovanovic "über einen längeren Zeitraum intensiv beobachtet" habe. "Er hat in der vergangenen Saison als sehr junger Spieler schon zahlreiche Spiele in der ersten serbischen Liga bestritten und dabei gute Leistungen gezeigt. Auch in der Youth League hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir trauen Lazar den Schritt zum VfB und in die Bundesliga zu und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart", so der Stuttgarter Sportchef.

Für den Pokalsieger ist es der dritte Neuzugang in diesem Sommer. Neben Jovanovic wechselten bereits Lorenz Assignon (Stade Rennes) und Noah Darvich (FC Barcelona) zum VfB.

Assignon ist auf der rechten Seite beheimatet und dürfte dort als Stammkraft eingeplant werden vor Josha Vagnoman und Leonidas Stergiou. Darvich soll sich in der Vorbereitung präsentieren, er gilt als eines der größten Offensivtalente seines Jahrgangs.

Am Montag hatten die Co-Trainer Malik Fathi und Florian Mohr ihre Verträge verlängert. Techniktrainer Nate Weiss kehrt zudem von den Bayern zurück nach Stuttgart.