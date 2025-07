Gwinn schickt Botschaft ans DFB-Team

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Giulia Gwinn ist seit Sonntag wieder in der Heimat

Die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn hat den deutschen Fußballerinnen für das zweite EM-Spiel aus der Ferne Mut zugesprochen.

"Ich glaube an euch!!!", schrieb die 26-Jährige am Vormittag vor der Partie gegen Dänemark in Basel (18:00 Uhr) auf ihrem Instagram-Account.

Wegen einer beim Auftakt gegen Polen (2:0) erlittenen Innenbandverletzung am Knie war die Rechtsverteidigerin in Absprache mit ihrem Verein FC Bayern am Sonntag aus dem Teamquartier in Zürich abgereist, um sich in München behandeln zu lassen.

Es ist aber geplant, dass Gwinn zum finalen Gruppenspiel des Rekordeuropameisters gegen Schweden am Samstag (21:00 Uhr) zurückkehrt, um die DFB-Auswahl vor Ort zumindest von außen unterstützen zu können.

Die Rolle als Spielführerin wird Innenverteidigerin Janina Minge (VfL Wolfsburg) übernehmen. Von Bundestrainer Christian Wück zur neuen Vize-Kapitänin ernannt wurde Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken (FC Chelsea).