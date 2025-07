Medien: Fünf Spieler müssen um Köln-Verbleib zittern

IMAGO/Herbert Bucco

Verändert sich der Kader des 1. FC Köln noch bis zum Saisonstart?

Lukas Kwasniok, der neue Cheftrainer des 1. FC Köln, hat seine Arbeit mit den Spielern aufgenommen. Ehe in rund zwei Wochen in Bad Waltersdorf das Trainingslager ansteht, könnte es noch zu Veränderungen im Kader kommen. Gleich fünf Spieler müssen angeblich um ihren Verbleib beim Bundesliga-Aufsteiger zittern.

Vier Stürmer und ein Mittelfeldspieler müssen sich nach "Bild"-Angaben in den kommenden Wochen im Training des 1. FC Köln ins Zeug legen, wenn sie auch in Zukunft in der Domstadt kicken wollen. Die Rede ist von Sargis Adamyan, Steffen Tigges, Florian Dietz, Imad Rondic und Jacob Christensen.

Der 32 Jahre alte Adamyan war vor drei Jahren von der TSG Hoffenheim zum Effzeh gekommen, in der zurückliegenden Rückrunde war er an Zweitligist Jahn Regensburg verliehen. Sollte er keinen bleibenden Eindruck bei Neu-Trainer Lukas Kwasniok hinterlassen, drohe ihm in diesem Sommer die Vertragsauflösung, so die Boulevardzeitung. In Köln steht er noch bis 2026 unter Vertrag.

Bei Tigges sehe die Situation sogar noch düsterer aus. Sein Aus beim 1. FC Köln "scheint besiegelt", heißt es in dem Bericht. Sportdirektor Thomas Kessler habe ihm einen Wechsel bereits nahe gelegt. Auch der Vertrag des 26-Jährige läuft noch ein Jahr.

Berater-Ansage: Winter-Neuzugang will sich durchsetzen

"Es fangen nicht alle bei null an, nur weil wir einen neuen Trainer haben. Wir haben eine klare Einschätzung über die Leistungsfähigkeit unseres Kaders. Und es gibt Spieler, denen ich das schon mitgeteilt habe", wird Kessler in "Bild" grundsätzlich zur Kaderfrage zitiert.

Zu einem Blitz-Abschied könnte es im Fall Imad Rondic kommen. Der Bosnier war erst im Winter zum 1. FC Köln gewechselt. Doch der 26-Jährige will sich laut Aussage seines Beraters durchsetzen. "Fußball-Deutschland wird schon noch sehen, zu was Imad in der Lage ist", so die Ansage der Spieler-Seite.

Angreifer Florian Dietz war bereits in der vergangenen Spielzeit an SCR Altach verliehen worden, zum Beginn in die Vorbereitung muss er aufgrund der Folgen eines Schlüsselbeinbruchs individuell trainieren. Auch Mittelfeldspieler Jacob Christensen hatte es in den vergangenen Jahren mit schweren Verletzungen zu tun, für Köln absolvierte er in zwei Jahren nur zehn Pflichtspiele.