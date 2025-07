Joao Palhinha bei zwei England-Klubs gehandelt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Joao Palhinha wurde in seinem ersten Bayern-Jahr nicht glücklich

Joao Palhinha wurde in seiner ersten Saison beim FC Bayern überhaupt nicht glücklich, hatte er unter Cheftrainer Vincent Kompany doch bestenfalls die Rolle des Edeljokers inne. Ergreift der Portugiese nun nach einem Jahr die Flucht aus München?

Zuletzt ploppten immer wieder Gerüchte auf, wonach Joao Palhinha nach einem Jahr seine Zelte in Deutschland wieder abbrechen könnte. Vor allem eine mögliche Rückkehr in die englische Premier League wurde als mögliches Szenario aufgemacht.

Es wurde der FC Fulham sowie West Ham United als mögliche Ziele für den Mittelfeldspieler ausgemacht, ohne dass es bei einem der beiden Londoner Klubs bislang wirklich konkret wurde.

Wie es jetzt im Podcast "Bayern-Insider" von "Bild"-Fußballchef Christian Falk hieß, sollen sich auch noch zwei weitere Klubs aus dem englischen Fußball-Oberhaus für den in Kürze 30-Jährigen interessieren.

Demnach sollen sowohl Aston Villa als auch Brighton & Hove Albion beim FC Bayern wegen Joao Palhinha angeklopft, hieß es in dem Podcast. Man müsse nun schauen, "ob man sich finanziell einigen kann".

Palhinha kostete über 50 Millionen Euro Ablöse

Immerhin hat der portugiesische Nationalspieler beim FC Bayern noch einen langfristigen Vertrag bis 2028, der deutsche Rekordmeister hatte sich die Dienste des Sechsers über 50 Millionen Euro kosten lassen.

Für den FC Bayern hatte Palhinha in keinem der einzelnen Wettbewerbe wirklich Fuß fassen können. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison stand er gerade sechsmal in der Startformation der Münchner, in der Champions League sogar nur deren zweimal.

Auch bei der Klub-Weltmeisterschaft, die für den FC Bayern mit der 0:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinale endete, fiel Joao Palhinha hinten rüber. Es reichte zu lediglich einem Kurzeinsatz gegen SL Benfica über 45 Minuten.

Einen Pflichtspieltreffer im Bayern-Trikot ist dem gebürtigen Lissaboner noch nicht geglückt.