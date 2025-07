Eintracht Frankfurt trifft Trapp-Entscheidung

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Kevin Trapp ist mittlerweile 35 Jahre jung

Kevin Trapp steht bei Eintracht Frankfurt ein heißer Konkurrenzkampf um die Nummer eins zwischen den Pfosten bevor. Unabhängig davon wurde nun schon frühzeitig eine Entscheidung darüber gefällt, ob der neunmalige deutsche Nationalspieler weiterhin als Mannschaftskapitän bei der SGE agiert.

Obwohl Eintracht Frankfurt erst am kommenden Mittwoch das erste mal in voller Mannschaftsstärke auf dem Trainingsplatz steht und in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit startet, wurde eine wichtige interne Frage bereits vorab geklärt: Kevin Trapp wird weiterhin Kapitän bei den Hessen bleiben.

Diese Entscheidung ist zumindest nach "Bild"-Informationen bereits gefallen. Bei den Frankfurtern wurde der Spielführer zur letzten Saison von Cheftrainer Dino Toppmöller bestimmt - nicht etwa aus der Mitte der Mannschaft heraus gewählt.

Trapp wurde dabei als Nachfolger von Sebastian Rode ernannt, der im Sommer 2024 seine aktive Fußballer-Karriere beendet hatte. Nun soll der Torhüter die Adlerträger erneut als Kapitän anführen. Unabhängig davon, ob er sich überhaupt gegen seinen Torwart-Kollegen Kaua Santos als Stammkeeper durchsetzt.

Koch und Götze als Trapps Stellvertreter

Sollte Kevin Trapp seinen Stammplatz endgültig an den brasilianischen Schlussmann verlieren, würde Robin Koch wohl die Binde beim Tabellendritten der abgelaufenen Saison tragen. Der 28-Jährige ist als Abwehrchef in Frankfurt unumstritten und soll laut dem Zeitungsbericht der erste Vertreter von Kevin Trapp sein.

Als weiterer stellvertretender Kapitän soll Mario Götze ebenfalls in seinem Amt bestätigt worden sein, hieß es weiter.

In der abgelaufenen Spielzeit 2024/2025 hatte Trapp zwar noch in 36 Pflichtspielen von Beginn an im Eintracht-Tor gestanden, allerdings hatte sich Kaua Santos mit 14 Einsätzen bis zu seiner Kreuzband-Verletzung im April ebenfalls für den Stammplatz im Kasten aufgedrängt. Seine Rückkehr wird noch in diesem Jahr erwartet, dann soll es einen offenen Konkurrenzkampf um die Nummer eins im SGE-Tor geben.