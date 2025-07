Trainer-Überraschung bei Eintracht Frankfurt

IMAGO

Xaver Zembrod (l.) und Co. bleiben Assistenten von Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat die Weichen für die Zukunft gestellt und die Verträge eines Großteils seines aktuellen Trainerstabes vorzeitig verlängert. Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt.

Nachdem Cheftrainer Dino Toppmöller seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bereits Mitte Mai 2025 vorzeitig bis Ende Juni 2028 verlängert hatte, zogen nun die vier Assistenten des 44-Jährigen nach.

Die Arbeitspapiere von Jan Fießer, Stefan Buck, Nélson da Silva Morgado und Xaver Zembrod wurden ebenfalls bis zum Sommer 2028 verlängert.

"Mit der langfristigen Bindung des kompletten Trainerteams schaffen wir Konstanz auf wichtigen Positionen und stellen die Weichen für eine weiterhin positive sportliche Entwicklung. Wir haben gemeinsam noch viel vor und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", bezieht SGE-Sportvorstand Markus Krösche in einer offiziellen Mitteilung auf der Klub-Homepage der Adlerträger Stellung.

Toppmöller und Zembrod arbeiteten bereits für den FC Bayern

Zembrod und Fießer wechselten 2024 zur Eintracht, da Silva Morgado schloss sich schon 2023 den Hessen an, selbiges gilt für Buck.

Zembrod und Toppmöller kennen sich bereits länger aus gemeinsamen Zeiten im Team des heutigen Bundestrainers Julian Nagelsmann. Gemeinsam arbeitete man zum Beispiel von 2021 bis 2023 für den FC Bayern sowie 2020 bis 2021 bei RB Leipzig. Auch Buck war zwischen 2015 und 2023 für den deutschen Rekordmeister aktiv, wo er als Assistent in verschiedenen Nachwuchsmannschaften tätig war.

Da Silva Morgado war vor einem Engagement bei der Eintracht als Gegneranalyst bei der AS Monaco aktiv.

Gemeinsam führt man in Frankfurt nun die erfolgreiche Arbeit von Vorgänger Oliver Glasner und seines Stabes weiter. 2025/26 beendeten die Frankfurter die Bundesliga-Saison sogar auf Rang drei, wodurch man in der anstehenden Saison zum zweiten Mal in der Klubgeschichte in der Champions League starten wird. Erstmals nahmen die Mannen aus der Mainmetropole 2022/23 teil.