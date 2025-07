Bayern-Keeper kurz vor Wechsel nach Italien?

IMAGO/RHR-FOTO

Daniel Peretz (l.) steht vor einer Leihe

Klappt es diesmal? Nach einem geplatzten Deal mit Eindhoven steht Bayern-Keeper Daniel Peretz nun vor einem Wechsel zu einem italienischen Klub.

Bayerns Torwart Daniel Peretz könnte bald schon in der Serie A spielen.

Wie Transfer-Reporter Fabrizio Romano berichtet, befinde sich der 23-Jährige "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit CFC Genua.

Demnach soll den Bayern ein offizielles Angebot für eine Leihe mit Kaufoption vorliegen. Eine Einigung stehe kurz bevor. Peretz sei die höchste Priorität für die Torhüterposition des italienischen Klubs, heißt es weiter.

Zuletzt hatte es intensive Gerüchte um einen Peretz-Wechsel zur PSV Eindhoven gegeben. Der Deal platze allerdings, weil sich die Verantwortlichen des FC Bayern und die der Niederländer offenbar nicht einigen konnten. Konkret soll es um die Höhe der Leihgebühr gegangen sein. Statt Peretz bemüht sich die PSV nun offenbar um Matej Kovar von Bayer Leverkusen.

Letztes Pflichtspiel für israelische Nationalelf

Zuvor hatte es noch geheißen, dass Peretz, der noch einen laufenden Vertrag in München bis 2028 besitzt, nach Eindhoven wechseln soll. Angedacht war ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption für den niederländischen Meister.

Beim FC Bayern spielte der israelische Nationaltorhüter bislang keine Rolle.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 brachte er es auf gerade einmal sieben Einsätze für die Münchner in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Spätestens seit der Verpflichtung von Torwart-Talent Jonas Urbig in diesem Winter ist Peretz noch weiter aufs Abstellgleis geraten. Hinter Manuel Neuer, Urbig und Sven Ulreich gilt er nur als FCB-Keeper Nummer vier. Um Spielpraxis zu sammeln, soll er verliehen werden.

Sein letztes Pflichtspiel bestritt der Schlussmann für die israelische Nationalmannschaft. Dort stand er Mitte Juni beim 3:1-Auswärtssieg in der WM-Qualifikation in Estland in der Startformation. Es war sein insgesamt siebter Einsatz für die A-Nationalmannschaft.