Startet dieser Gladbach-Flop doch noch durch?

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Oscar Fraulo (vorne rechts) nimmt in Gladbach in Kürze das Training auf

Aktuell fehlt Oscar Fraulo noch im Trainingskader von Borussia Mönchengladbach. Aufgrund seiner Teilnahme mit der dänischen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Slowenien wurden ihm noch einige Tage Sonderurlaub gestattet. Danach startet der Mittelfeldspieler seinen dritten Anlauf beim Fußball-Bundesligisten.

Die ersten beiden Male hat es bei Borussia Mönchengladbach noch nicht gereicht für den Profi-Kader. Im Sommer 2022 an den Niederrhein gewechselt, brachte er es in seinem ersten Jahr in Deutschland nur auf zwei Kurzeinsätze als Einwechselspieler in der Bundesliga.

Im Sommer 2023 und Sommer 2024 folgten dann jeweils Ausleihen zum niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Dort sammelte Fraulo in 59 Partien viel Spielpraxis, war dann auch in der dänischen U21-Auswahl eine feste Größe.

Nun kehrt er zum dritten Mal nach Gladbach zurück und startet seinen letzten Versuch, doch noch unter Cheftrainer Gerardo Seoane zum Zuge zu kommen.

Vertrag in Gladbach läuft bis 2026

VfL-Sportgeschäftsführer Roland Virkus machte dem Mittelfeldmann jetzt neue Hoffnung: "Oscar hat bei der U21-EM und in Utrecht sein großes Potenzial gezeigt. Im Fußball passieren immer wieder überraschende Dinge. Warum soll er in der Vorbereitung nicht genauso durchstarten wie Reitz oder Nicolas?", wurde der Gladbacher Chef-Kaderplaner in der "Bild" zitiert.

Virkus spielte dabei auf die Gladbach-Stars Rocco Reitz und Moritz Nicolas an, die ebenfalls in ihren Anfangsjahren verliehen wurden und mehrere Anläufe benötigten, ehe sie sich als Stammspieler im Borussia-Park durchgesetzt hatten.

Vertraglich ist es in diesem Jahr aber ebenfalls die letzte Chance für Fraulo, sich doch noch am Niederrhein zu etablieren. Sein Arbeitspapier bei den Gladbachern läuft nämlich im Sommer 2026 aus. Ein Verkauf ist daher beileibe nicht ausgeschlossen, auch wenn ihm Geschäftsführer Virkus nun erneut alle Türen geöffnet hat.