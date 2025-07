Bericht: FC Bayern bietet 100 Millionen Euro für PSG-Star

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Bradley Barcola soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Bradley Barcola von Paris Saint-Germain wird seit einigen Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Bei dem französischen Nationalspieler könnte es nun zu einer spektakulären Kehrtwende kommen.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, ist der FC Bayern bereit, bei Bradley Barcola in die Vollen zu gehen. Demnach wollen die Münchner ein Angebot über 100 Millionen Euro für den Flügelstürmer von Paris Saint-Germain vorbereiten.

Der deutsche Rekordmeister sehe in Barcola einen Schlüsselspieler für die Zukunft, heißt es weiter. Daher sei eine derart große Investition durchaus denkbar.

Dem Bericht zufolge kann sich der 22-Jähhrige einen Wechsel zum FC Bayern durchaus vorstellen.

Zuletzt hieß es allerdings in mehreren Medien, dass PSG überhaupt nicht scharf darauf ist, Barcola ziehen zu lassen. Der Vertrag des Franzosen ist ohnehin noch bis 2028 datiert.

Auch "L'Équipe" berichtete, dass sich Barcola des "sehr ernsthaften Interesses" der Münchner zwar bewusst ist. Der Angreifer soll jedoch schlicht "keine Lust" verspüren, Paris Saint-Germain den Rücken zu kehren.

Die "tz" jedoch widersprach und schrieb, dass Barcola von einem Wechsel nach München nicht abgeneigt war. Zu einem Transfer kommt es auch der Münchner Zeitung zufolge allerdings nicht, denn: Paris Saint-Germain plane weiter mit dem Angreifer.

PSG-Trainer Enrique plant mit Barcola

Entsprechend hatte sich auch PSG-Coach Luis Enrique vor dem Viertelfinal-Duell bei der Klub-WM (0:2) geäußert.

"Wir wissen nicht, was auf dem Transfermarkt passiert", sagte Enrique. Viele Spieler seien begehrt. Er plane jedoch fest mit dem französischen Nationalspieler. "Barcola ist ein wichtiger Spieler in unserem Kader." Und er würde ihn gerne noch einige Jahre in Paris behalten, sagte der spanische Coach.

Erst vor wenigen Wochen hatte die "Bild" Barcola als Wunschspieler des FC Bayern bezeichnet.