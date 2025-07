Selke-Knall beim HSV angeblich perfekt

IMAGO/Jan Huebner

Davie Selke kehrt dem HSV wohl den Rücken

Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte, dass Torjäger Davie Selke keine Zukunft beim Hamburger SV hat. Jetzt ist angeblich die Entscheidung beim HSV-Aufstiegsheld endgültig gefallen.

Wie der Reporter Ertan Süzgün via X vermeldet, hat der türkische Erstligist Antalyaspor eine Einigung mit Davie Selke erzielt und wird den 30-Jährigen, dessen Kontrakt beim HSV am 30. Juni ausgelaufen ist, demnach voraussichtlich unter Vertrag nehmen.

Weitere Einzelheiten, etwa zur Laufzeit von Selkes Arbeitspapier beim SüperLig-Klub oder zum Gehalt, das er dort kassieren soll, sind dem Social-Media-Post des Journalisten nicht zu entnehmen.

Sollte Selke tatsächlich in der türkischen Hafenstadt anheuern, würde das die Gerüchte der letzten Wochen bestätigen, dass er beim HSV keine Zukunft mehr hat. Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit sollen gescheitert sein. Zu weit lagen die Parteien offenbar in der Gehaltsfrage auseinander.

Zu den Antalyaspor-Gerüchten passt, dass Selke mehrere Anfragen interessierte Klubs, in erster Linie aus dem Ausland, vorgelegen haben soll, wie "Bild" vergangene Woche berichtete. Damals hieß es auch schon, eine Unterschrift bei einem neuen Verein könnte kurz bevorstehen.

HSV hat Selke-Nachfolger wohl schon an der Angel

Selke hatte für den HSV in der abgelaufenen Zweitligasaison starke 22 Tore erzielt. Einen Nachfolger soll der Bundesliga-Aufsteiger aber schon an der Angel haben: Yussuf Poulsen von RB Leipzig.

Der 31 Jahre alte Däne soll dem Vernehmen nach gerne in die Hansestadt wechseln wollen, zwischen den Vereinen laufen Berichten zufolge bereits konkrete Verhandlungen.

RB will seinem Rekordspieler in Sachen Ablöse wohl keine Steine in den Weg legen. Auch die knifflige Gehaltsfrage ist laut "kicker" so gut wie geklärt: Poulsen, der bei RB offenbar bis zu sieben Millionen Euro verdient, werde beim HSV künftig rund zwei Millionen Euro pro Jahr einstreichen, heißt es.

Die Leipziger würden ihn demnach sogar zum Nulltarif ziehen lassen. Poulsen soll dafür eine Einmalzahlung vom HSV erhalten, die seine Gehaltseinbußen zum Teil ausgleicht.