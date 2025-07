Neuzugang Joao Pedro schießt Chelsea ins Finale der Klub-WM

IMAGO

Der FC Chelsea steht als erster Finalist der Klub-WM fest

Der FC Chelsea hat das Finale der Klub-WM mit seinem Traumtorschützen João Pedro zu einem europäischen Endspiel gemacht. Die Blues bezwangen den brasilianischen Vertreter Fluminense aus Rio de Janeiro dank des Doppelpacks ihres Neuzugangs in einem gutklassigen Halbfinale 2:0 (1:0) und treffen im Kampf um den Titel auf Paris Saint-Germain oder Real Madrid.

Das Duell zwischen dem Bayern-Bezwinger und dem Dortmund-Schreck findet am Mittwoch ebenfalls in East Rutherford statt. Auch das Spiel um den goldenen Pokal am Sonntag (beide 21:00 Uhr/Sat.1 und DAZN) steigt im MetLife Stadium, dem Endspielstadion der WM der Nationalteams 2026.

Pedro, gerade erst für 64 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion gekommen, hob nach seinen Treffern per Schlenzer (18.) von der Strafraumgrenze und per Gewaltschuss unters Tordach (56.) entschuldigend die Hände: Er stammt aus der Jugend von Fluminense, das er 2020 in Richtung England verlassen hatte.

FC Chelsea kontert Fluminense eiskalt aus

Vor dem 1:0 hatte Thiago Silva, Abwehrchef der Brasilianer und einst selbst für Chelsea aktiv, unglücklich geklärt. Das 2:0 erzielte Pedro nach einem Konter und einer Körpertäuschung.

Marc Cucurella verhinderte zwischenzeitlich per Rettungstat auf der Linie gegen Hércules den Ausgleich (26.). Ein Handelfmeter gegen Chelseas Trevoh Chalobah (35.) wurde nach Videobeweis zurückgenommen.

Der Sieger der Copa Libertadores von 2023 agierte mit dem Gewinner der Champions League von 2021 durchaus auf Augenhöhe. Doch dem ältesten Team des Turniers fehlte es gegen das jüngste in den entscheidenden Momenten an Frische und Gedankenschnelligkeit.