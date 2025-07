Schlechte Sancho-Nachrichten für den BVB

IMAGO/Tomasz Folta

Jadon Sancho kehrt wohl nicht zum BVB zurück

Jadon Sancho war zuletzt immer wieder mit einer erneuten Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Allerdings zieht es den Ex-BVB-Star nun möglicherweise in die italienische Serie A.

Der Spieler von Manchester United verhandle aktuell mit Juventus Turin über einen festen Wechsel, wie die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" schreibt.

Bei den Engländern werde der 25-Jährige deshalb nicht einmal mehr zum Trainingsauftakt erwartet, sein Urlaub sei verlängert worden.

ManUnited wolle Jadon Sancho also unbedingt in diesem Sommer verkaufen.

Für einen Transfer sei der ehemalige BVB-Profi sogar bereit, sein Gehalt zu kürzen. Demnach verdiene Sancho aktuell ein Salär von 15 Millionen Euro brutto und zehn Millionen Euro netto pro Saison.

Juventus Turin sei nicht bereit, ihm ein solches Gehalt zu zahlen und soll sechs Millionen Euro bieten, zusätzlich winken Prämienzahlungen. Laut "Corriere dello Sport" fordere Sancho derzeit aber noch ein Honorar von acht Millionen Euro.

So hoch ist die Ablöse für Ex-BVB-Profi Jadon Sancho

Auch bei der Ablöse gebe es noch keine Einigung zwischen Juve und ManUnited. Die Engländer würden 30 Millionen Euro fordern, die Italiener sollen bereit sein, 25 Millionen Euro plus Boni zu bieten.

Eine weitere Möglichkeit zur Tilgung der Ablöse sei demnach auch ein Spielertausch mit dem aussortierten Douglas Luiz.

Sancho sucht seit seinem Abgang vom BVB zu Manchester United im Jahr 2021 nach einem festen Zuhause: Nach einer Kurzleihe beim BVB im ersten Halbjahr 2024 lief er 2024/25 für den FC Chelsea auf. In 42 Einsätzen und rund 2.400 Minuten auf dem Platz erzielte er fünf Tore und legte zehn weitere auf. Eine Kaufpflicht am Saisonende umgingen die Blues durch Zahlung einer millionenschweren Strafgebühr an United.

Neben Sancho würden die Bianconeri laut dem Bericht gerne einen weiteren Flügelspieler kaufen: Francisco Conceicao war in der abgelaufenen Saison bereits vom FC Porto ausgeliehen, überzeugte, und solle nun fest verpflichtet werden. Nico Gonzalez könnte dafür verkauft werden, heißt es.

Juventus soll zudem an einer Verpflichtung von Bayer Leverkusens Granit Xhaka interessiert sein.