Rekordkulisse für DFB-Frauen

IMAGO/Fotostand / Fantini/SID/IMAGO/Fotostand / Fantini

Die deutschen Fans werden zahlreich in Basel erwartet

Vor einer Rekordkulisse will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Dienstagabend bei der EM ihren nächsten Sieg einfahren. Beim zweiten Gruppenspiel in Basel gegen Dänemark (18.00 Uhr/ARD und DAZN) werden 17.000 deutsche Fans im St. Jakob-Park erwartet und damit so viele Auswärtsanhänger wie noch nie zuvor bei einem Spiel der DFB-Frauen. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit. Beim EM-Finale 2022 in Wembley, das gegen England verloren ging, hatten 4816 registrierte Fans aus Deutschland ihr Team vor Ort unterstützt.

Die Partie gegen Dänemark ist mit 34.250 Zuschauern zudem ausverkauft. Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken ließ im Vorfeld bereits ihre Vorfreude durchblicken. "Im Stadion können wir uns auf eine schöne Atmosphäre freuen und vor so einer Kulisse macht es natürlich immer am meisten Spaß, Fußball zu spielen", sagte Nüsken. Obendrein ist vor dem Anpfiff ein organisierter Fanmarsch geplant.

Mit einem Sieg gegen Dänemark könnten die deutschen Frauen nach dem 2:0-Auftakterfolg gegen Polen den Einzug ins Viertelfinale bereits perfekt machen - sofern Schweden am Abend (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Polen punktet.