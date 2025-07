Verkaufskandidat spricht über S04-Zukunft

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Taylan Bulut (l.) legt den vollen Fokus auf den FC Schalke 04

Bevor der FC Schalke 04 noch einmal auf dem Transfermarkt nachlegen kann, muss der finanziell angeschlagene Traditionsklub Verkäufe tätigen oder Spieler mit hochdotierten Verträgen von der Gehaltsliste bekommen. Ein Abschiedskandidat der Knappen sprach nun über seine Zukunft am Berger Feld.

Taylan Bulut ist vertraglich zwar noch langfristig bis 2029 an den FC Schalke 04 gebunden. Der 19-Jährige gilt allerdings als Verkaufskandidat für den Sommer, um die so dringend benötigten Transfer-Einnahmen zu generieren. Wird Sportvorstand Frank Baumann keine Spieler los, ist die Verpflichtung von Neuzugängen nicht möglich.

Das Interesse an dem Youngster ist groß, zuletzt kühlten die Gerüchte um einen Abgang des Verteidigers aber ab. Auch Bulut selbst scheint seiner offenen Zukunft beim Zweitligisten ganz entspannt entgegenzublicken. "Ich habe noch Vertrag auf Schalke. Darauf liegt mein voller Fokus. Was in meiner Zukunft passiert, damit habe ich mich noch nicht richtig beschäftigt", sagte er gegenüber "Sky".

Transferstopp beim FC Schalke 04

Bis Anfang Juni hätten sich Interessenten die Dienste des U19-Nationalspielers dank einer Ausstiegsklausel sichern können. Die Frist für diese Option ist inzwischen verstrichen, eine Ablöse für den Teenager wäre demnach frei verhandelbar. Sowohl der SC Freiburg als auch der VfB Stuttgart gelten als interessiert. Beide Bundesligisten sollen bereits mit Vertragsangeboten an den Deutsch-Türken herangetreten sein.

Auch RB Salzburg aus Österreich und dem türkischen Topklub Besiktas wurde bereits Interesse an Bulut nachgesagt. Der FC Schalke 04 würde sein Eigengewächs gerne schnellstmöglich verkaufen, sind doch die weiteren Aktivitäten auf dem Transfermarkt von der Generierung von Einnahmen abhängig.

Zuletzt hatte bereits der "kicker" von einem Transferstopp in Gelsenkirchen vermeldet. Der Kader des Zweitligisten umfasst aktuell mehr als 30 Spieler. Kohle für weitere Verstärkungen ist aktuell nicht da.