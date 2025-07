Aussortierter Milan-Star bei Werder Bremen gehandelt

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Noah Okafor soll bei Werder Bremen auf dem Zettel stehen

Werder Bremen sucht nach einem neuen Angreifer mit großem Potenzial. Dabei soll auch ein Schweizer aus der Serie A auf dem Zettel der Scoutingabteilung gelandet sein.

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" und der "kicker" übereinstimmend berichten, bemüht sich Werder Bremen um eine Leihe von Angreifer Noah Okafor.

Der 25-Jährige steht aktuell bei der AC Mailand in der italienischen Serie A unter Vertrag. Milan um den neuen Trainer Massimiliano Allegri plane laut dem Bericht aus Italien allerdings nicht mehr mit dem Schweizer. Die Rossoneri würden ihn allerdings bevorzugt per festem Transfer abgeben – und nicht per Leihe. Eine solche schwebe Werder allerdings vor.

Zurückschrecken könnte Werder, dass der Eidgenosse im Januar 2025 seinen Medizincheck vor einer potenziellen Leihe zu RB Leipzig nicht bestand. Der damalige Trainer Marco Rose verkündete, dass Okafor "nicht sofort leistungsfähig" gewesen sei.

Werder Bremen: Transfer-Flirt Meister mit Neapel

So schloss sich der Stürmer im vergangenen Winter letztlich der SSC Neapel an – und gewann mit dem Team von Antonio Conte die italienische Meisterschaft. Viel trug Okafor dazu allerdings nicht bei. Der Coach stellte ihn nicht ein einziges Mal in die Startelf und wechselte ihn nur viermal ein. Okafor schoss dabei in 36 Minuten kein Tor.

Laut dem "kicker" sei ein Wechsel des Nationalspielers zu Besiktas Istanbul aktuell wahrscheinlicher als nach Bremen. Der türkische Verein habe ebenfalls Interesse und schlicht mehr Budget zur Verfügung.

Okafor spielte von 2015 bis 2018 in der Jugend des FC Basel und anschließend anderthalb Jahre für die Profis der Schweizer. Danach wechselte er zu RB Salzburg, wo er international auf sich aufmerksam machte – und sich einen Wechsel zur AC Mailand verdiente. Dort konnte sich der 25-Jährige jedoch bislang nicht durchsetzen.