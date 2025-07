35-Mio.-Mann als Kim-Ersatz zum FC Bayern?

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Der FC Bayern hat Interesse an Renato Veiga (l.) vom FC Chelsea

Noch ist offen, ob Min-jae Kim auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen wird. Sollte ein passendes Angebot für den Südkoreaner an der Säbener Straße eingehen, will der Rekordmeister dem Innenverteidiger wohl keine Steine in den Weg legen. Den potentiellen Ersatz hat man offenbar beim FC Chelsea gefunden.

Kommt nach Jonathan Tah in diesem Sommer noch ein weiterer Innenverteidiger zum FC Bayern? Laut "Bild" ist die Zukunft von Min-jae Kim weiterhin offen, verlässt der Nationalspieler den Klub nach nur zwei Jahren wieder, müsste noch ein neuer Mann für die Abwehrzentrale her.

Bislang sind die Abschiedsgerüchte um Kim noch nicht konkret, dennoch bereitet man sich an der Säbener Straße offenbar bereits auf einen Verkauf des Südkoreaners vor. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist auf der Suche nach einem Ersatz Renato Veiga vom FC Chelsea in den Fokus der Münchner geraten.

FC Bayern will Kim erst verkaufen

Der 21-Jährige besitzt an der Stamford Bridge noch einen langfristigen Vertrag bis 2031. Wie "Sport Bild" berichtet, würden die Blues den portugiesischen Nationalspieler aber gerne verkaufen. Veiga hat an der Stamford Bridge schlicht keinen Stammplatz sicher. Der Abwehrspieler verbrachte die vergangenen Rückrunde bereits auf Leihbasis bei Juventus Turin in der Serie A.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk ruft der Conference-League-Sieger eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro für den Defensivspieler auf. Der FC Chelsea ist über das Interesse des Bundesliga-Rekordchampions inzwischen informiert, heißt es weiter. Verhandlungen zwischen den Klubs habe es bislang aber noch nicht gegeben.

Konkret werden die Bemühungen des FC Bayern demnach aber nur, wenn Kim verkauft wird. Bekommt der amtierende Meister den 28-Jährigen nicht von der Gehaltsliste, ist eine Veiga-Verpflichtung an der Isar kein Thema.