Bleibt S04-Abgangskandidat Matriciani nun doch?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Henning Matriciani gilt beim FC Schalke 04 als Abgangskandidat

Verteidiger Henning Matriciani gilt beim FC Schalke 04 als Abgangskandidat. Der Publikumsliebling will jedoch nicht weg.+

Nach exklusiven Informationen von RTL/ntv und sport.de ist ein Verbleib von Matriciani in Gelsenkirchen deutlich wahrscheinlicher als ein Abschied.

Matriciani, der in der abgelaufenen Saison an Drittligist Waldhof Mannheim verliehen war, hat noch einen Vertrag bis 2026 und möchte diesen erfüllen. Ein Grund: Sein stattliches Gehalt, das der Profi wohl nirgendwo anders in der Form verdienen würde.

Aber auch sein Kult-Status aus der Abstiegssaison 2022/23 spielt eine Rolle. Dort hat er sich mit seinen aufopfernden Leistungen trotz limitierter fußballerischer Möglichkeiten in die Herzen der Fans gespielt. Sein älter wirkendes Erscheinungsbild machte dann den Rest.

Lasme will FC Schalke 04 verlassen

Der Klub hätte Matriciani gerne von der Gehaltsliste bekommen - und stellte ihn zuletzt aktiv ins Schaufenster. Das gilt auch für einen anderen Profi.

Bei Offensivspieler Bryan Lasme sieht die Situation anders aus. Auch er wurde vom Verein offen zum Verkauf gestellt, doch im Gegensatz zu Matriciani ist Lasme nach Informationen von RTL/ntv und sport.de auch gewillt, den Verein zu verlassen.

Trotz seiner erfolglosen Leihe zu den Grasshoppers Zürich seien mehrere Vereine bereit, für Lasme sogar eine Ablösesumme zu bezahlen. Darunter befinden sich auch Vereine aus dem Ausland. So könnte der dauerklamme Revierklub zumindest noch etwas frisches Geld in die Kassen gespült bekommen.