Spannender Woltemade-"Geheimplan" des FC Bayern enthüllt

Nick Woltemade will vom VfB Stuttgart zum FC Bayern wechseln

Die schwere Verletzung von Jamal Musiala hat beim FC Bayern für ein Umdenken auf dem Transfermarkt gesorgt. Die bisherigen Planungen des Rekordmeister wurden durch die Hiobsbotschaft über den Haufen geworfen. So offenbar auch die Idee, Wunschspieler Nick Woltemade nach geglückter Verpflichtung noch einmal an den VfB Stuttgart auszuleihen.

Von dieser Idee berichtet die "Sport Bild". Demnach habe man in der Führungsetage des FC Bayern mit dem Gedanken gespielt, Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu kaufen und anschließend ein weiteres Jahr ins Ländle auszuleihen. Diesen "Geheimplan", wie er in der Meldung der Zeitschrift genannt wird, sei aber wieder in der Schublade verschwunden.

In München habe man überlegt, Woltemade noch ein Jahr beim Pokalsieger in der Europa League reifen zu lassen und ihn dann 2026 im Falle eines Abgangs von Harry Kane, der dank einer Ausstiegsklausel wohl möglich wäre, zum Neuner und Nachfolger des Three-Lions-Kapitäns zu machen. Durch den Musiala-Schock ist das aber vom Tisch.

VfB Stuttgart: Woltemade will zum FC Bayern

Dass dieser Plan für den deutschen Nationalspieler eine Option gewesen wäre, ist laut "Sport Bild" aber zweifelhaft. Mit dem gebürtigen Bremer ist sich der FC Bayern bereits seit geraumer zeit einig, der U21-Vize-Europameister will lieber früher als später den Schritt zum deutschen Rekordmeister machen.

Ob das gelingt, wird maßgeblich vom VfB Stuttgart abhängen. Dort steht Woltemade noch bis 2028 ohne Ausstiegsklausel unter Vertrag. Der amtierende Bundesliga-Champion wird sich mit dem Traditionsklub aus dem Ländle also auf eine Ablöse einigen müssen. Der VfB fordert angeblich 80 Millionen Euro für den DFB-Star.

Ein Angebot für den großgewachsenen Angreifer ist bislang nicht in Stuttgart eingegangen. Der Start der Verhandlungen zwischen den Vereinen aus dem deutschen Oberhaus steht weiterhin aus.