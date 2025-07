Füllkrug-Klub baggert an Werder-Star

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Werder-Keeper Michael Zetterer (orange) ist heiß begehrt

Werder Bremen muss in diesem Sommer noch Spieler verkaufen, um auf dem Transfermarkt tätig werden zu können. Dabei könnte es auch Leistungsträger erwischen. Und für einen von diesen gibt es nun wohl einen weiteren Interessenten.

Bei Werder Bremen war Michael Zetterer auch in der abgelaufenen Spielzeit mal wieder der große Rückhalt. Zahlreiche solide Auftritte zieren seinen Leistungsbogen. Auch wenn Zetterer nicht mehr ganz so auffällig agierte wie in der Vorsaison ist der Routinier dennoch weiter auf den Listen anderer Klubs zu finden.

Erst vor Kurzem wurde Zetterer bei einem Champions-League-Aspiranten gehandelt, nun ist er Thema in England, wo er auf einen alten Bekannten treffen könnte: Niclas Füllkrug. Dieser spielt seit letztem Sommer für West Ham United. Und genau dort ist Zetterer nach Informationen von "Sport Bild" gefragt.

Der Premier-League-Klub soll den 29-jährigen Keeper auf der Liste haben, heißt es beim Sportmagazin. Wie groß die Bemühungen um den Schlussmann sind, ist allerdings offen. Klar ist nur: Die Bremer sind gesprächsbereit, das berichtete der "kicker" jüngst erst, als die dänische Quelle "Tipsbladet" vermeldete, dass der FC Kopenhagen ein Auge auf Zetterer geworfen habe.

Werder möchte in diesem Sommer möglichst einen Transferüberschuss von 7,5 Millionen Euro erzielen, um eine ausgeglichene Gesamtbilanz präsentieren zu können. Zetterer mit einem geschätzten Marktwert von 4,5 Millionen Euro und einem Vertrag bis Mitte 2027 könnte zumindest einen größeren Teil dazu beitragen.

Werder Bremen hätte Zetterer-Ersatz parat

Ein möglicher Ersatz stünde bereit. Erst kürzlich verlängerten die Grün-Weißen den Vertrag mit Nachwuchsmann Mio Backhaus. Mit dem U20-Nationalkeeper hätte Werder jemanden in der Hinterhand, falls sich der begehrte Zetterer für einen Wechsel entscheiden sollte.

Bislang hat der 1,94 Meter große Backhaus aber noch kein Profi-Spiel für die Bremer bestritten. Denkbar jedoch, dass sich das ändert.

Noch ist nicht bekannt geworden, wie Horst Steffen auf der Torwartposition plant. Gut möglich, dass der neue Trainer zuerst auf Routinier Zetterer vertraut. Sofern dieser im Klub bleibt.