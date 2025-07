Nach Foul an Musiala: PSG-Coach nimmt Donnarumma in Schutz

IMAGO/Peter Zay

Jamal Musiala verletzte sich im Duell mit Donnarumma schwer

Nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala hagelte reichlich Kritik auf Gegenspieler Gianluigi Donnarumma ein. Beim FC Bayern störte man sich vor allem daran, dass sich der Schlussmann von Paris Saint-Germain nicht sofort für das Foul entschuldigte. Laut PSG-Coach Luis Enrique hat der Italiener inzwischen den Kontakt gesucht.

Über die Inhalte des Austauschs zwischen Gianluigi Donnarumma und Jamal Musiala verriet der Cheftrainer des Champions-League-Siegers nichts. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit, seinen Spieler in Schutz zu nehmen.

"Jeder, der Gianluigi kennt, weiß, dass er ein feiner Kerl ist", sagte Enrique am Dienstagabend vor den Toren von New York, wo am Mittwoch (21 Uhr) das Halbfinale der Klub-WM gegen Real Madrid steigt.

Im Spiel gegen den FC Bayern war es zuvor zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen Musiala und Donnarumma gekommen. Der PSG-Torhüter räumte seinen Gegenspieler im Kampf um den Ball ab.

FC Bayern tobt nach Musiala-Verletzung

In der Szene wurde Musialas Bein unglücklich eingeklemmt. Der 22 Jahre alte Bayern-Profi erlitt einen Wadenbeinbruch und eine Ausrenkung des Sprunggelenkes. Am Dienstag wurde er nach Klub-Angaben erfolgreich operiert.

Besonders Manuel Neuer hatte nach der Partie in den USA heftige Kritik an seinem Torhüter-Kollegen geübt. "Es war eine Situation, wo man nicht unbedingt so reingehen muss. Da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers oder auch Mitspielers einfach in Kauf", tobte der Bayern-Kapitän.

Außerdem habe sich Donnarumma erst auf Treiben der Münchner beim verletzen Shooting Star entschuldigt, legte Neuer nach.

Luis Enrique wollte sich am Dienstag nicht mehr am Streit beteiligen. "Ich möchte die Aussagen von anderen nicht bewerten", sagte der 55 Jahre alte Spanier. Er wünschte Musiala "eine rasche Genesung", merkte aber an, dass sich Verletzungen im Fußball nicht komplett verhindern ließen.

Zu Wochenbeginn hatte sich auch Donnarumma geläutert gezeigt. "Ich bin sehr erschüttert über das, was passiert ist. Es war sicher nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen", sagte Italiens Nationaltorwart der "Gazzetta dello Sport".