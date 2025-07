Medien: Schalke kann sich Ex-Werder-Juwel nicht leisten

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Max Vincen

Johannes Eggestein wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Der FC Schalke 04 tut sich wegen der wirtschaftlichen Schieflage weiter schwer bei der Suche nach Neuzugängen. Ein früheres Top-Talent von Werder Bremen ist zwar ablösefrei, für den Zweitligisten aber derzeit offenbar dennoch zu teuer.

Die Rede ist von Johannes Eggestein, dessen Kontrakt beim FC St. Pauli zum 30. Juni ausgelaufen ist. Der 27 Jahre alte Angreifer wäre also ohne Zahlung einer Ablöse zu haben, "Sport Bild" zufolge fehlt dem FC Schalke 04 allerdings das Geld, ihn unter Vertrag zu nehmen.

Hintergrund: Für die Verkaufskandidaten Taylan Bulut und Moussa Sylla sind immer noch keine Abnehmer gefunden. Ihre Ablösen sollen einen zweistelligen Millionenbetrag in die leeren Schalker Kassen spülen, sodass die Eigenkapitalregel der DFL erfüllt und ein Punktabzug vermieden werden kann. Zudem würden die Abgänge von Bulut und Sylla das königsblauen Gehaltsbudget entlasten.

Dass der neue S04-Sportvorstand Frank Baumann Eggestein auf dem Zettel hat, kommt nicht von ungefähr. Bei Baumanns Ex-Verein Werder Bremen galt der frühere Junioren-Nationalspieler einst als "Next Big Thing", ihm wurde eine große Karriere vorausgesagt.

Von Werder Bremen über einige Zwischenstationen zum FC Schalke 04?

Richtig durchstarten konnte Johannes Eggestein, dessen Bruder Maximilian Stammkraft beim SC Freiburg ist, im Profi-Geschäft aber nicht. Die Saison 2020/2021 verbrachte er auf Leihbasis in Österreich beim Linzer ASK, danach verließ er Werder endgültig und schloss sich für eine Million Euro dem belgischen Verein Royal Antwerpen an.

2022 folgte die Rückkehr nach Deutschland, St. Pauli berappte damals immerhin noch 600.000 Euro für ihn. Nach drei Jahren wurde sein Vertrag bei den Kiez-Kickern nach Ablauf der vergangenen Saison aber nicht mehr verlängert.

Dabei liest sich seine Bilanz im Trikot des FC St. Pauli gar nicht mal so schlecht: In insgesamt 85 Einsätzen gelangen ihm immerhin 20 Treffer und 13 Vorlagen.