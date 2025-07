BVB-Handlungsdrang "dramatisch erhöht" - Bayer mischt mit

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bald Teamkollegen beim BVB? Johan Bakayoko und Karim Adeyemi

Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven zählt bei Borussia Dortmund zu den Top-Kandidaten, wenn es darum geht, den zum FC Chelsea abgewanderten Jamie Gittens zu ersetzen. Ein Transfer pressiert zusätzlich durch einen jüngsten Verletzungsschock. Doch die Konkurrenz ist enorm, auch Vizemeister Bayer Leverkusen soll Bakayoko fest im Blick haben.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Jamie Gittens ist Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven ein heißer Transfer-Kandidat beim BVB. Die Verpflichtung eines neuen Flügelstürmers dürfte auch daher bei der Borussia höchste Priorität haben, so die "Ruhr Nachrichten", da Top-Talent Julien Duranville ein langer Ausfall droht. Der Handlungsdrang habe sich "dramatisch erhöht".

Doch die Dortmunder stehen vor gleich mehreren Hürden. Zum einen droht ein Ablösepoker, zum anderen muss sich der BVB gegen namhafte Konkurrenten durchsetzen.

Als mögliche Ablöse für den Flügelstürmer wurden in den vergangenen Wochen zwischen 25 und 30 Millionen Euro genannt. "De Telegraaf" berichtet inzwischen von einer PSV-Forderung in Höhe von 40 Millionen Euro. Möglicher Hintergrund: Die Niederländer dürften den Markt in den letzten Wochen genau verfolgt haben. Der BVB kassiert für Gittens schließlich bis zu 65 Millionen Euro, Berichten zufolge stehen Sportdirektor Sebastian Kehl seither rund 40 Millionen Euro für Sommer-Transfers zur Verfügung.

Bayer Leverkusen zeigt großes Interesse an Bakayoko

Auch die Konkurrenz bei dem Flügelflitzer wird immer größer. Laut "De Telegraaf" zeigt inzwischen auch Bayer Leverkusen ein "ernsthaftes Interesse" an dem Nationalspieler. Der "kicker" griff die Spekulationen um den 22-Jährigen sogleich auf: Bakayoko könnte im Team von Neu-Cheftrainer Erik ten Hag eine perfekte Option für die vakante rechte Außenbahn sein. Mit seinem starken linken Fuß könnte er dann in die Mitte ziehen und den Abschluss suchen.

Der 18-fache Nationalspieler, der als Jugendspieler zur PSV kam und seither 89 Eredivisie- und 20 Champions-League-Spiele auf dem Buckel hat, wird unterdessen auch mit einem Wechsel zur AS Monaco oder zu den England-Klubs AFC Bournemouth und Nottingham Forest in Verbindung gebracht.

Erfüllt Forest die PSV-Forderung?

Gerade bei Forest könnte mit seinen finanziellen Möglichkeiten am Ende den entscheidenden Vorteil haben.

Laut "De Telegraaf" seien die Engländer bereit, die 40-Millionen-Euro-Forderung zu erfüllen, da der Klub in diesem Sommer rund 63 Millionen Euro durch einen Transfer von Anthony Elanga einnehmen könnte.

Der große Nachteil für Nottingham: Anders als der BVB, Bayer Leverkusen oder die AS Monaco spielt der Klub nicht in der Champions League. Und dort will der Angreifer den Berichten zufolge unbedingt seine Torgefahr unter Beweis stellen.