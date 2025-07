Fortuna Düsseldorf schnappt sich BVB-Keeper

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marcel Lotka (r.) wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Der Vertrag von Marcel Lotka bei Borussia Dortmund ist Ende Juni ausgelaufen. Der ehemalige BVB-Keeper schloss sich nun Fortuna Düsseldorf an.

Das bestätigte der Zweitligist am Mittwoch. Über die Vertragslaufzeit machte Fortuna Düsseldorf keine Angaben.

"Es war unser Ziel, mit einem weiteren starken Torhüter die Konkurrenzsituation für die Position zwischen den Pfosten noch einmal zu verstärken", erklärte Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, in eine Vereinsmittelung: "Marcel Lotka erfüllt unsere Kriterien, mit ihm stößt ein Torwart mit Ambitionen, aber auch ein absoluter Teamplayer zu uns, der sowohl charakterlich als auch sportlich perfekt in unser Torwartteam passt."

Sportdirektor Christian Weber betonte: "Marcel hat seine Qualitäten bereits in der 3. Liga als auch in der Bundesliga unter Beweis gestellt und brennt als Junge aus der Region für die Aufgabe bei der Fortuna."

Für Lotka sei es nach drei Jahren in Dortmund der richtige Zeitpunkt, ein neues Kapitel aufzuschlagen, wie der 24-Jährige betonte. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Perspektive in Düsseldorf haben mich dabei voll überzeugt. Ich freue mich auf den Konkurrenzkampf bei der Fortuna und möchte im Torwartteam meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen", so der ehemalige Keeper von Borussia Dortmund.

Allerdings dürfte es schwer werden, an der klaren Nummer eins Florian Kastenmeier, der zudem neuerdings Kapitän ist, vorbei zu kommen.

Schon beim BVB hatte sich Lotka nicht bei den Profis durchsetzen können. Der ehemalige polnische U21-Nationalspieler war 2022 ablösefrei von Hertha BSC nach Dortmund gewechselt.

Für die Profis der Schwarz-Gelben bestritt er allerdings kein einziges Pflichtspiel. In der vergangenen Saison war der 24-Jährige immerhin als Stammkeeper bei der Reservemannschaft in der 3. Liga gesetzt.

Darum hat Lotka das BVB-Angebot abgelehnt

Im Mai hat Lotka das Angebot einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund abgelehnt.

Laut den "Ruhr Nachrichten" sollen dabei zwei Aspekte dabei eine wesentliche Rolle gespielt haben.

Zum einen fehlte es dem gebürtigen Duisburger an der sportlichen Perspektive beim BVB, wäre er doch voraussichtlich auch in der bevorstehenden Saison 2025/2026 nicht über seine Rolle als dritter Keeper hinter Stammkraft Gregor Kobel und seinem Vertreter Alexander Meyer hinaus gekommen.

Zum anderen ist die Zweitvertretung der Schwarz-Gelben bekanntermaßen aus der 3. Liga abgestiegen und spielt in der nächsten Saison nur noch in der viertklassigen Regionalliga West. Zu wenig für die Ansprüche Lotkas.

Zuletzt war Lotka auch mit einem Wechsel zu 1860 München in Verbindung gebracht worden. Der "Abendzeitung" zufolge soll der Schlussmann weit oben auf der Liste der Münchner gestanden haben.