Brisanter Verdacht um BVB-Star Sabitzer

IMAGO/David Klein

Marcel Sabitzer steht noch bis 2026 beim BVB unter Vertrag

Julian Brandt, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Pascal Groß, die vermeintlichen Streichkandidaten Salih Özcan und Giovanni Reyna sowie 30-Millionen-Euro-Neuzugang Jobe Bellingham: Im Mittelfeldzentrum von Borussia Dortmund herrscht ein "Überangebot", wie auch BVB-Coach Niko Kovac während der Klub-Weltmeisterschaft in den USA betonte. Ein Umstand, der bei den Borussen noch zu Problemen führen könnte.

"Ich habe da wirklich ein Überangebot an guten Spielern", erklärte BVB-Trainer Niko Kovac während der Klub-WM in den USA gleich mehrfach. Wie die "Bild" berichtet, sucht man in Dortmund dennoch einen weiteren Neuzugang, der sowohl offensiv als auch im Zentrum des Spielfelds eingesetzt werden kann. Dieser soll "unbedingt noch kommen", heißt es sogar.

Wohl auch, da vom vorhandenen Personal nicht alle Akteure eine Rolle in den aktuellen Planungen spielen.

Özcan und Reyna dürfen demnach gehen, ein Abnehmer zeichnet sich dem Bericht zufolge allerdings weiterhin nicht ab. Bei Brandt (Vertrag bis 2027) und Sabitzer (Vertrag bis 2026) habe man zudem beschlossen, dass eine weitere Vertragsverlängerung nicht erfolgen soll.

BVB-Star erweckt Lustlos-Eindruck

Ein Verkauf wäre demnach wohl das bevorzugte Szenario der Schwarzgelben, da Brandt und Sabitzer allerdings "Monster-Gehälter" beziehen sollen, existieren laut "Bild" schlicht keine Klubs, die einen Deal in Betracht ziehen. Die Hoffnung der Klub-Führung, dass sich dies ändert, soll zudem "sinken".

Brisant ist jedoch vor allem, was die Zeitung im Zusammenhang mit Sabitzer beobachtet haben will. Der Österreicher wirke so, als würde "er sein Schicksal irgendwie über sich ergehen" lassen, wird gemutmaßt. Bei der Klub-WM sei der 32-Jährige "eher lustlos" aufgetreten.

Brandt wiederum habe bis zum Aus im Viertelfinale gegen Real Madrid (2:3) engagierte Auftritte an den Tag gelegt.