Kommen zwei Stars? Hertha BSC weiter auf der Suche

IMAGO/Andreas Gora

Suchen noch Verstärkungen für Hertha BSC: Sportchef Benajmin Weber (l.) und Trainer Stefan Leitl

Nach einer enttäuschenden Saison peilt Hertha BSC in der kommenden Spielzeit der 2. Bundesliga den Aufstieg an. Vor allem zwei Problempositionen gibt es aber noch im Kader, für die offenbar namhafte Neuzugänge kommen sollen.

"Sport Bild" zufolge sucht Hertha BSC nach wie vor noch nach einem Angreifer von Top-Format.

Mit Sebastian Grönning nahm die Alte Dame zwar schon einen Neuzugang für das Sturmzentrum unter Vertrag.

Der 28-Jährige kommt allerdings nur mit der Empfehlung von 17 Treffern in 30 Drittligaspielen in der abgelaufenen Saison für den FC Ingolstadt nach Berlin. Einsätze in der 2. Liga stehen noch nicht in seiner Vita.

Auch auf der Linksverteidigerposition drückt bei Hertha BSC weiter der Schuh, hier wird dem Bericht zufolge ebenfalls eine hochkarätige Verstärkung angepeilt. Konkrete Kandidaten für beide Positionen werden allerdings nicht genannt.

Daran, dass sich in Sachen Transfers noch etwas tun muss, hatte Trainer Stefan Leitl schon Ende Juni in einer Medienrunde keinen Zweifel gelassen.

"Wir brauchen definitiv noch den ein oder anderen Spieler, der uns qualitativ auf eine andere Ebene bringt. Wir wollen und müssen am Kader noch etwas machen. Das ist klar", sagte der 47-Jährige.

Hertha BSC: Finanzielle Situation "nicht ganz einfach"

Den Angriff und die Linksverteidigung nannte Leitl damals bereits explizit als Problemstellen. Er gab aber zu, dass die Situation von Hertha BSC "finanziell nicht ganz einfach" sei.

Mit den Verkäufen von Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) und Derry Scherhant (SC Freiburg) haben die Berliner in diesem Sommer immerhin zwölf Millionen Euro eingenommen.

Von den bisherigen fünf externen Neuzugängen kosteten nur Paul Seguin (FC Schalke 04) sowie Niklas Kolbe (SSV Ulm) eine Ablöse, insgesamt rund 500.000 Euro.

Etwas Spielraum für die beiden angepeilten weiteren Transfers könnte also vorhanden sein.