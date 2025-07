Schonlau-Zukunft unklar: Wird er der neue HSV-Kapitän?

IMAGO/Fernando Soares

Miro Muheim (2.v.r.) könnte neuer HSV-Kapitän werden

Der Hamburger SV rüstet sich für seine Rückkehr in die Bundesliga. Der Kader wurde bereits auf einigen Positionen verändert, weitere Transfers sind beim HSV noch angedacht. Prominentester Wechselkandidat in Hamburg ist derzeit Sebastian Schonlau, der in den vergangenen Jahren noch als Kapitän vorwegmarschierte.

Seinen Stammplatz in der Innenverteidigung des Hamburger SV hatte Sebastian Schonlau schon in der Rückrunde unter Cheftrainer Merlin Polzin verloren. Der 30-Jährige gilt als zu langsam für die Spielweise des HSV-Coaches. Hoffnungen könnte dem Abwehrspieler noch eine mögliche Umstellung auf eine Fünferkette machen. Hier rechnet sich Schonlau wohl gute Chancen aus, als zentraler Innenverteidiger seine Stärken besser einbringen zu können.

Mit der offenen Zukunft des erfahrenen Defensivmannes schwingt auch immer die Frage mit, wer Schonlau als Mannschaftskapitän bei den Rothosen beerben könnte. Polzin hatte bereits durchblicken lassen, die Binde unbedingt an einen unumstrittenen Stammspieler vergeben zu wollen.

Nach Informationen der "Sport Bild" kristallisieren sich mit Linksverteidiger Miro Muheim und Defensiv-Allrounder Daniel Elfadli derzeit zwei heiße Anwärter auf den Posten des neuen HSV-Kapitäns heraus - unabhängig davon, ob Sebastian Schonlau noch in diesem Sommer ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrags bei den Hansestädtern noch verkauft wird oder nicht.

HSV an Bella-Kotchap dran

Der Schweizer Nationalspieler Muheim war in der Aufstiegssaison mit 30 Startelf-Einsätzen einer der stabilsten HSV-Akteure überhaupt, Elfadli hatte sich neben seinen ebenfalls 30 Startelf-Einsätzen auch als wortstarker Meinungsführer in der Hamburger Kabine schnell Respekt verschafft.

Eine Vorentscheidung in der Causa Schonlau könnte beim Hamburger SV mit der möglichen Verpflichtung von Armel Bella-Kotchap fallen. Sollte der 23-Jährige tatsächlich vom FC Southampton an die Elbe wechseln, wären die Perspektiven des bisherigen HSV-Captains noch bescheidener und ein Abschied nach vier Jahren vorgezeichnet.