Nächster Neuzugang für Dynamo Dresden?

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Lennart Grill (r.) soll das Interesse von Dynamo Dresden geweckt haben

Sechs externe Neuzugänge hat Aufsteiger Dynamo Dresden bereits für die kommende Zweitliga-Saison unter Vertrag genommen. Dass der zuletzt geliehene Andi Hoti vom 1. FC Magdeburg fest verpflichtet werden soll, ist zudem kein Geheimnis. Allerdings soll der Kosovare nicht der einzige Spieler sein, den die Sachsen im Visier haben.

Angeblich hat Dynamo Dresden die Fühler nach Lennart Grill vom 1. FC Union Berlin ausgestreckt. Das berichten die "Sächsische Zeitung" sowie die "Lausitzer Rundschau".

Der 26-Jährige zählt seit 2023 zum Kader der Eisernen aus Berlin, war zuletzt allerdings an den VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und die SpVgg Greuther Fürth verliehen. Für besagte Klubs bestritt Grill in den vergangenen drei Spielzeiten immerhin 27 Partien in der 2. Bundesliga, bei Dresden würde dem einstigen deutschen U21-Nationalspieler (7 Einsätze) wohl dennoch erst einmal die Rolle des Herausforderers zufallen.

Tim Schreiber, der in der Aufstiegssaison gute Leistungen zeigte, soll dem Bericht zufolge wohl weiter als Nummer eins eingeplant sein, Grill den Konkurrenzkampf allerdings ankurbeln.

Dynamo Dresden will "großen Konkurrenzkampf"

"Wir brauchen einen großen Konkurrenzkampf auch auf dieser Position – und Qualität", erklärte SGD-Sportchef Thomas Brendel bereits zum Trainingsstart, konfrontiert mit der Situation zwischen den Pfosten. Nach dem Abgang von Philip Böhm soll daher auch nicht einfach eine neue Nummer drei geholt werden.

Zuletzt weilte mit Julian Bock vom Schweizer Klub FC Luzern ein Torwart zur Probe in Dresden, Bock konnte angeblich aber nicht überzeugen und wird auch keine weitere Chance mehr erhalten.

Offen ist derweil auch, ob Union Grill erneut ziehen lassen wird. Mit dem aktuell verletzten Frederik Rönnow steht nur ein Schlussmann mit Erfahrung im Kader, Grill könnte durchaus ins Team passen.