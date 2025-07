Badstuber malt düsteres Bayern-Szenario

IMAGO/Jonathan Moscrop

Holger Badstuber erwartet beim FC Bayern Probleme

Bei der Klub-WM in den USA soll der FC Bayern trotz des Ausscheidens im Viertelfinale mehr als 50 Millionen Euro verdient haben. Allerdings wurden die Einnahmen teuer bezahlt, schließlich verletzte sich Topstar Jamal Musiala gegen Paris Saint-Germain schwer. Der frühere Münchner Holger Badstuber legt den Finger in die Wunde.

"Finanziell mag der FC Bayern bei diesem Turnier profitiert haben. Aber der Preis war hoch", stellte Holger Badstuber in seiner "web.de"-Kolumne klar. Der Ausfall von Jamal Musiala, der 2025 ziemlich sicher kein Pflichtspiel mehr absolvieren wird, sei "ein großer Einschnitt".

PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma hatte den Bayern-Star in einem folgenreichen Zweikampf heftig erwischt. Musiala erlitt einen Wadenbeinbruch und eine Ausrenkung des Sprunggelenkes. Nach seiner Rückkehr aus den USA wurde der 22-Jährige inzwischen erfolgreich am linken Bein operiert.

"Für Musiala beginnt jetzt eine Phase, die nicht nur körperlich, sondern vor allem mental zur echten Herausforderung wird. Diese Zeit ist eine wichtige Phase in einer Karriere. Und es ist eine Charakterfrage", verdeutlichte Badstuber, der aus leidvoller Erfahrung spricht.

Es gehe bei Musiala nun um "Klarheit" und einen "Plan", um das passende "Umfeld" und "absolute Konzentration auf die Heilung". Badstubers Prognose: "Wenn er das richtig angeht, kann er stärker zurückkommen."

Transfersommer des FC Bayern "wird nicht so laufen wie geplant"

Auf den FC Bayern sieht Badstuber derweil größere Probleme zukommen, immerhin sei Pechvogel Musiala ein "Fixpunkt" der Mannschaft gewesen.

"Nach der Vertragsverlängerung war klar, dass Musiala das neue Zentrum wird. Die Nummer 10. Der Spieler, um den herum sich offensiv alles dreht. Jetzt fällt das weg", so der frühere Nationalspieler.

Umso mehr komme es darauf an, dass die übrigen Offensivstars in die Bresche springen. "Andere müssen liefern", hob Badstuber hervor. Außerdem müsse die "Führungsetage zeigen, wie anpassungsfähig sie ist. Denn dieser Transfersommer wird nicht so laufen wie geplant."