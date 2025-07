Wechsel perfekt! RB Leipzig bedient sich beim FC Bayern

IMAGO/Christian Schroedter

RB Leipzig wirbt offenbar einen Mitarbeiter des FC Bayern ab

RB Leipzig hat sich bei seiner personellen Neuausrichtung auch bei Bundesliga-Konkurrent FC Bayern bedient.

Der langjährige Scout Maximilian Englert hat seine Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister beendet und bei den Sachsen angeheuert. Das geht aus dem Profil des 36-Jährigen bei LinkedIn hervor.

Englert fungiert bei RB Leipzig als "Head of Live Scouting", also eine Art Chefscout. Für den FC Bayern hatte er seit Anfang 2018 gearbeitet, zuvor war er unter anderem in der Spielanalyse beim Streamingdienst DAZN tätig.

Auch "Bild" berichtete über Englerts Wechsel vom FC Bayern zu RB. Demnach war an diesem Daniel Baier federführend beteiligt. Der frühere Bundesliga-Profi hatte bis Mitte Februar ebenfalls an der Säbener Straße im Scouting gearbeitet und war dann nach Leipzig gewechselt. Dort ist er als Sportkoordinator ein enger Mitarbeiter von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Hinter den Kulissen gibt es nach einer enttäuschenden Saison derzeit zahlreiche Personalwechsel bei RB.

Unter anderem musste offenbar Teampsychologe Peter Schneider seinen Hut nehmen. Auch Fabian Friedrich, der die Spielanalyse leitete und seit 2012 für die Sachsen tätig war, verlor laut "Bild" seinen Posten.

Teamarzt Dr. Percy Marshall zieht es zum AFC Bournemouth in die englische Premier League, Physiotherapeut Simeon Unger tritt eine Stelle beim Mutterkonzern Red Bull an.

RB Leipzig: Auch Jürgen Klopp mischt beim Neustart mit

Der aus sportlicher Sicht wohl wichtigste Faktor beim Neuanfang ist Trainer Ole Werner, der sich bei seiner Arbeit eng mit Red-Bull-Fußballboss Jürgen Klopp abstimmen soll.

Laut "Sport Bild" haben beide sich zwar nur vor Werners Verpflichtung persönlich getroffen, aktuell aber regelmäßig telefonischen Kontakt.

Eingebunden sind dabei auch die Co-Trainer Tom Cichon sowie Patrick Kohlmann. Ein dritter Assistent könnte dem Bericht zufolge noch zu Werners Trainer-Team dazustoßen. Er wäre dann speziell für das Thema Standards zuständig, heißt es.