Erneuter Eingriff: Rangnick bleibt im Krankenhaus

IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder

Ralf Rangnick liegt weiter im Krankenhaus

Ralf Rangnick hat sich nach einer länger geplanten Operation am Sprunggelenk einem weiteren Eingriff unterziehen müssen.

Die Wunde hatte sich entzündet. Der 67-Jährige soll nun bis Freitag in einem Krankenhaus in Salzburg bleiben.

Die OP sei gut verlaufen und Rangnick befinde sich auf dem Weg der Besserung, sagte ein Sprecher von Rangnick der österreichischen Nachrichtenagentur "APA".

Der ehemalige Trainer unter anderem der TSG 1899 Hoffenheim und von RB Leipzig ist seit dem Sommer 2022 Nationalcoach in Österreich.

Am 6. September steht daheim gegen Zypern das nächste Match in der WM-Qualifikation für den deutschen Nachbarn an.