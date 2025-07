"Eine Maschine": Bayern-Ikone wirbt für Diaz-Transfer

IMAGO/Alfie Cosgrove/News Images

Verschlägt es Luis Diaz zum FC Bayern?

Die Anzeichen verdichten sich, dass Luis Diaz vom FC Liverpool der erhoffte Star-Transfer des FC Bayern werden könnte. Sein Landsmann Adolfo Valencia spielte einst selbst für den Rekordmeister und wirbt für den Schritt nach München.

Wie der ehemalige Mittelstürmer im Interview mit der "tz" darlegte, habe Luis Diaz alle Fähigkeiten, um beim FC Bayern erfolgreich zu sein.

"Er hat ein unfassbares Level, er hat Erfahrung auf allerhöchstem Niveau. Luis Diaz kann sowohl Linksaußen als auch in der Mitte spielen. Er gibt immer 100 Prozent. Zudem ist er sehr bodenständig und ruhig", zählte "El Tren" die Qualitäten des Kolumbianers auf.

Sein Urteil über den Linksaußen könnte klarer kaum sein: "Luis Diaz ist eine Maschine mit toller Mentalität", schwärmte Valencia.

Nachdem sich Max Eberl auf dem Transfermarkt zuletzt etliche Absagen eingehandelt hatte, soll der Liverpool-Star inzwischen der neue Wunschspieler sein.

FC Bayern will wohl 60 Millionen Euro zahlen

Laut "Bild" hat Luis Diaz dem FC Bayern sogar schon zugesagt. Der Offensivspieler habe seine Wechselabsichten klargemacht, sei somit das neue Top-Transferziel der Münchner für den linken Flügel.

Mit dem FC Liverpool soll es indes noch keine Gespräche gegeben haben. Die "Sport Bild" schreibt, dass man an der Säbener Straße für die anstehenden Verhandlungen eine klare Schmerzgrenze hat. Der FC Bayern sei bereit, 60 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen für Diaz auszugeben.

Valencia ist sich sicher, dass der 28-Jährige in der Bundesliga funktionieren würde. "Luis Diaz weiß, was er will. Er würde durch seine Zeit in England auch mit dem Wetter zurechtkommen. Er würde keine Probleme haben", so die Einschätzung des 38-fachen Nationalspielers.

"Sollte er zum FC Bayern wechseln, kann er sich glücklich schätzen", so der deutsche Meister von 1994 weiter. "Bayern hat eine sehr gute Mannschaft mit super Mentalität. Der Verein will immer gewinnen, der zweite Platz ist immer zu wenig."