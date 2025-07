FC Bayern betroffen? HSV-Profi freigestellt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Matheo Raab könnte den HSV verlassen

Der Hamburger SV hat Torhüter Matheo Raab für Wechselgespräche freigestellt. Die HSV-Entscheidung könnte indirekt auch Auswirkungen auf die Transfer-Planung des FC Bayern haben.

Wie der HSV am Montag via X vermeldete, nahm U21-Keeper Colin Poppelbaum wegen Matheo Raabs Freistellung am Training der Profis teil.

Mit welchem Verein Raab derzeit über einen Wechsel spricht, ist nicht bekannt. Sein Abschied vom HSV gilt aber als Voraussetzung dafür, dass die Rothosen die Bemühungen um eine Verpflichtung von Torwart Daniel Peretz vom FC Bayern intensivieren.

Zuletzt soll HSV-Sportchef Claus Costa die Gespräche in der Causa Peretz laut "Bild" wieder aufgenommen haben, nachdem diese im Mai zunächst ergebnislos verlaufen waren. Die Verhandlungen seien nun "in vollem Gange", auch wenn der HSV parallel weitere Optionen prüfe, hieß es.

Sollte es Peretz in die Hansestadt ziehen, wäre er dort demnach zunächst als Herausforderer für Stammkraft Daniel Heuer Fernandes eingeplant. Bei guten Leistungen könne er aber auch einen Angriff auf den Nummer-eins-Status starten, hieß es.

Vom FC Bayern zum HSV?

Neben dem HSV soll sich auch der italienische Erstligist CFC Genua intensiv mit Peretz beschäftigen. Darüber berichtete auch Transfer-Experte Fabrizio Romano zuletzt. "Bild" zufolge soll es aber noch keinen Kontakt zwischen den Verantwortlichen des Serie-A-Klubs und den Entscheidern des FC Bayern gegeben haben.

Bei Peretz steht eine Leihe mit Kaufoption im Raum, womöglich auch ein fixer Transfer. Mit dem früheren BVB-Keeper Hendrik Bonmann (Ludogorets Razgrad) wird bereits eine Alternative gehandelt.

In der Torwart-Hierarchie des FC Bayern ist Manuel Neuer die klare Nummer eins vor Winter-Neuzugang Jonas Urbig. Nummer drei ist, Stand jetzt, Peretz. Allerdings soll auch der Vertrag mit dem langjährigen Backup Sven Ulreich noch einmal um ein Jahr verlängert werden.

Der Weg für Peretz zum HSV könnte also frei sein.