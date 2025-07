Musiala bricht Schweigen nach Horror-Diagnose

IMAGO/Scott W. Coleman

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern mehrere Monate

Nationalspieler Jamal Musiala hat sich nach seiner schweren Verletzung im Viertelfinale der Klub-WM des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain erstmals zu Wort gemeldet.

"Danke für die Liebe und die Unterstützung an euch alle. Das bedeutet mir sehr viel. Es ist schön zu sehen, wie die Fußball-Welt in Zeiten wie diesen zusammenhält", teilte der 22-Jährige in einer Video-Botschaft im sozialen Netzwerk Instagram mit.

Jamal Musiala hatte sich bei einem heftigen Zusammenprall mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma im Rahmen einer Luxation des Sprunggelenks eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen, wie der FC Bayern später bekanntgab.

Der deutsche Rekordmeister hatte zudem vermeldet, Musiala sei nach der Rückkehr aus den USA erfolgreich operiert worden und werde zeitnah mit den ersten Reha-Maßnahmen beginnen. Der Superdribbler wird dem FC Bayern nun mehrere Monate fehlen.

"Die Operation ist sehr gut verlaufen. Ich bin in guten Händen", bestätigte auch Musiala.

Kritik an Donnarumma, er habe seine Verletzung durch zu wenig Rücksichtnahme zumindest billigend in Kauf genommen, trat der DFB-Star entgegen. "Es trägt niemand Schuld daran, solche Situationen passieren", betonte Musiala.

Er kündigte an: "Ich werde mir nun Zeit nehmen, meine Stärke und Positivität wieder aufzubauen."

FC Bayern: Nagelsmann und Co. reagieren auf Musiala-Schock

Reaktionen auf den schlimmen Vorfall hatte es aus zahlreichen Richtungen geben.

"Jamals Verletzung ist für uns alle ein großer Schock. Nachdem er sich nach seiner Muskelverletzung gerade erst zurück auf den Platz gekämpft hatte. Unsere Gedanken sind bei ihm", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Jamal kann sich auf die Unterstützung von uns allen in der Nationalmannschaft verlassen."

Viele aktuelle und ehemalige Teamkollegen vom FC Bayern meldeten mit Genesungswünschen zu Wort, aber auch internationale Top-Stars wie Vinícius Júnior, Jude Bellingham oder Neymar.