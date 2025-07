Weiterer Abgang beim FC Bayern fix?

IMAGO

Adam Aznou (l.) zieht es wohl vom FC Bayern zum FC Getafe

Auch das hoch gehandelte Abwehr-Talent Adam Aznou wird den FC Bayern offenbar verlassen.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" unter Berufung auf eigene Informationen vermeldet, zieht es den 19 Jahre alten Nationalspieler Marokkos in sein Geburtsland Spanien zum FC Getafe.

Noch am Mittwoch soll der Wechsel demnach über die Bühne gehen, in den kommenden Stunden werde die Unterschrift von Adam Aznou bei seinem neuen Verein erfolgen.

Es sei allerdings noch nicht bekannt, ob es sich bei dem Deal um eine Leihe oder einen Verkauf inklusive Rückkaufoption für den FC Bayern handele, heißt es.

LaLiga kennt Aznou bereits aus der abgelaufenen Rückrunde, als er auf Leihbasis für Real Valladolid kickte, dort 13 Mal zum Einsatz kam, den Abstieg des Ronaldo-Klubs aber nicht verhindern konnte. Getafe landete 2024/2025 auf dem 13. Tabellenplatz.

Auch die spanische "AS" berichtet über den bevorstehenden Wechsel. "Wir haben einen Spieler auf dem Radar, der letzte Saison für Valladolid gespielt hat", wird Getafes Klub-Chef Ángel Torres dort zitiert.

FC Bayern setzt auch bei Klub-WM nicht auf Adam Aznou

Der FC Bayern hatte das Leihgeschäft mit Valladolid im Juni zwar vorzeitig beendet, um Aznou mit zur Klub-WM in den USA nehmen zu können. Bei dem Turnier erhielt er aber nur magere acht Einsatzminuten unter Trainer Vincent Kompany, beim 10:0-Kantersieg gegen Auckland City.

In seiner Statistik stehen zudem drei weitere Einsätze für die Münchner Profis, abgesehen davon lief er jedoch nur für die U17, U19 sowie die zweite Mannschaft auf.

Aznou war 2022 aus dem Nachwuchs des FC Barcelona zum FC Bayern gewechselt. Er gilt als guter Kumpel von Barcas Super-Talent Lamine Yamal und stammt wie er aus Rocafonda, einem Stadtteil von Mataró gut 30 Kilometer von Barcelona entfernt.

Der FC Bayern hatte in diesem Sommer bereits mehrere weitere Talente abgegeben, darunter Frans Krätzig an Red Bull Salzburg und Gabriel Vidovic an Dinamo Zagreb.