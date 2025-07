Wohlgemuth packt über Transferpläne des VfB aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Enzo Millot könnte den VfB Stuttgart noch verlassen

Der VfB Stuttgart arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Kaderplanung für die kommende Bundesliga-Saison. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth gab nun tiefe Einblicke.

"Wir sind auf dem Weg und beschäftigen uns parallel mit sehr vielen Optionen. Natürlich kann immer noch einmal größere Bewegung entstehen, wenn uns Spieler verlassen sollten", sagte Wohlgemuth zum "kicker" und ergänzte: "Das Transferfenster ist noch fast zwei Monate geöffnet. Insofern bleibt genügend Zeit, zu reagieren oder weitere Ideen umzusetzen."

Das Interesse an Casper Jander vom 1. FC Nürnberg und Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki bestätigte der Sportvorstand: "Wir beschäftigen uns mit beiden Spielern, parallel übrigens auch mit vielen weiteren. Sowohl Jander als auch Konstantelias sind Optionen, die den VfB weiterbringen könnten."

Mit Spielern aus Nürnberg habe der VfB Stuttgart gute Erfahrungen gemacht. Konstantelias setzte in der griechischen Liga "mit seinen Leistungen Maßstäbe".

Dennoch betonte Wohlgemuth: "Wohin das bei beiden führt, ist noch völlig offen."

In dem Interview sprach Wohlgemuth auch über potenzielle Abgänge.

Über Leihrückkehrer-Silas, den der VfB Stuttgart laut "kicker" loswerden will, sagte der 46-Jährige: "Er befindet sich nach seiner Verletzung im Aufbau. Wir werden seinen weiteren Genesungsprozess in Ruhe abwarten und schauen, was die beste Lösung für Silas und den VfB ist. Eine Option ist, dass sich unsere Wege trennen, aber noch ist nichts entschieden."

Millot-Zukunft beim VfB Stuttgart offen

Auch Enzo Millot wird immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Der Franzose besitzt eine Ausstiegsklausel und kann den Bundesligisten wohl für 20 Millionen Euro verlassen.

"Enzo ist ein wichtiger Spieler und hatte erheblichen Anteil am sportlichen Erfolg des VfB im vergangenen Jahr. Er hat sich hervorragend entwickelt", schwärmte Wohlgemuth, gab aber zu: "Seine Zukunft ist offen. Er hat im Gespräch mit uns durchblicken lassen, dass ein Transfer eine theoretische Option für ihn darstellt."