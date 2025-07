Bericht: Top-Klub bleibt an Ekitiké dran

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand

Verlässt Hugo Ekitiké Eintracht Frankfurt in diesem Sommer?

Die erste volle Saison von Hugo Ekitiké im Trikot von Eintracht Frankfurt war eine starke, die dem französischen Torjäger einen prominenten Platz auf den Notizzetteln der Scouts der europäischen Fußball-Elite gesichert hat, soweit sind sich die Medien seit Wochen einig. Allerdings soll die SGE Ablöseforderungen in Nähe der magischen 100-Millionen-Euro-Marke haben, ein möglicher Poker auch daher noch nicht wirklich Fahrt aufgenommen haben - das könnte sich angeblich bald ändern.

Bleibt Hugo Ekitiké bei Eintracht Frankfurt oder zieht es den 23-Jährigen zu einem der angeblich zahlreichen Top-Klubs, die ein Auge auf ihn geworfen haben sollen? Diese Frage beschäftigt Fußball-Deutschland seit Wochen. Eine endgültige Antwort wird wohl auch noch etwas auf sich warten lassen, die Gerüchteküche wurde jedoch erneut befeuert.

Transfer-Experte Fabrizio Romano untermauerte jüngst, dass der FC Liverpool weiterhin die Absicht hegt, sein Sturmzentrum mit einem neuen Hochkaräter aufzupolieren. Von allen kursierenden Spekulationen rund um die Reds sei die Option Ekitiké "die wahrscheinlichste" Lösung für dieses Vorhaben, so Romano auf seinem YouTube-Kanal.

"Liverpool arbeitet an diesem Deal. Liverpool diskutiert die Möglichkeit, Hugo Ekitiké in den Kader aufzunehmen", legt sich Romano fest. Allerdings hänge letztlich alles davon ab, wie es für Darwin Nunez an der Anfield Road weitergehe.

Eintracht Frankfurt in Top-Position für einen Poker

Der Uruguayer wird mit einem Wechsel zur SSC Neapel in Verbindung gebracht. Geht dieser über die Bühne, würde der Flirt mit Ekitiké sicher heißer werden, zumal der Deal Liverpool wohl das nötige Kleingeld in die Kassen spülen dürfte.

"Sie warten auf eine Lösung für Darwin, daher steht Hugo Ekitiké weiterhin auf der Liverpool-Liste. Natürlich wird dieser Deal weder heute noch morgen zustande gekommen, daher müssen wir Geduld haben, aber Ekitiké ist einer der Namen auf der Liverpool-Liste", so Romano.

Die Eintracht kann derweil ganz gelassen bleiben: Der Vertrag des Angreifers endet erst 2029, einen Verbleib würde man sicherlich ebenso begrüßen. Wie um dies zu untermauern, starteten die Hessen mit Ekitiké in die Vorbereitung auf die kommende Saison.